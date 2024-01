Raid in Siria, bombardata Damasco: pasdaran nella morsa di Israele

L’aviazione israeliana è tornata a colpire Damasco. Diverse fonti, tra cui l’Osservatorio siriano per i diritti umani, i media locali e un funzionario di una milizia sostenuta dall’Iran, hanno riferito di un raid dello Stato ebraico “ contro un edificio residenziale nel quartiere di Mezzeh ” utilizzato da ufficiali dei pasdaran. Nella zona vi sono diverse ambasciate e una base dell'aeronautica militare siriana. Il palazzo sarebbe stato completamente distrutto e vi sarebbero almeno dieci tra morti e feriti.

#BREAKING: Syrian media says Israel struck a residential building in Damascus, Syria.



At least four deaths. pic.twitter.com/PXs7DWBhPn — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 20, 2024

Fonti locali e internazionali affermano che il bombardamento è avvenuto mentre si teneva una riunione degli esponenti di varie organizzazioni filo-Teheran. Secondo SkyNews Arabia, tra le vittime vi sarebbero uno dei leader del Jihad islamico palestinese, Akram Al-Ajouri. Altre fonti sostengono che sia stato coinvolto anche il segretario generale del gruppo, Ziad Nakhla. Un esponente dei terroristi, Ismail Al-Sindawi, ha però smentito le notizie sulla loro morte e ha affermato che l’attacco non ha avuto conseguenze sull’operatività del gruppo. Media siriani hanno invece comunicato la morte di alcuni membri dei guardiani della Rivoluzione islamica iraniani tra cui Haj Sadiq, alto esponente dell'intelligence delle forze Quds. Le autorità di Tel Aviv non hanno diffuso alcun comunicato riguardo l’attacco.

Si tratta del secondo raid della Iaf (Israel air force) sulla capitale siriana volto a eliminare bersagli di alto profilo legati a Teheran. Il 25 dicembre scorso, l’aviazione ebraica ha ucciso Sayyed Razi Mousavi, definito dalle agenzie di stampa degli ayatollah come “uno dei più importanti consiglieri dei guardiani della Rivoluzione in Siria” e collaboratore del generale Qasem Soleimani, eliminato dagli americani nel 2020. Una mossa, questa, che ha scatenato l’ira del regime degli ayatollah, che ha promesso vendetta e bombardato con missili balistici quello che è stato definito come un “quartier generale del Mossad” nella città irachena di Ebril. Dal 7 ottobre, l’aviazione di Tel Aviv ha effettuato altri attacchi in Siria, prendendo di mira l’aeroporto di Damasco o infrastrutture in mano a gruppi terroristici. Nel corso degli anni, inoltre, i caccia ebraici hanno condotto diversi raid nel Paese dilaniato dalla guerra civile, prendendo di mira agenti degli Hezbollah e delle organizzazioni palestinesi. I vari governi israeliani hanno raramente ammesso di aver ordinato queste operazioni, sottolineando comunque di aver sempre puntato all’eliminazione di esponenti o alla distruzione delle basi di gruppi legati all’Iran.