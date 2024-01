"Colpito il Mossad": cosa rivela l'attacco missilistico dell'Iran

Nuova impennata della tensione in Medio Oriente. I guardiani della Rivoluzione iraniani hanno sparato nella notte diverse salve di missili contro obiettivi che hanno definito “terroristici” in Iraq e in Siria, uccidendo almeno quattro civili e ferendone altri sei. Secondo l’agenzia di stampa Irna nella periferia di Erbil, capitale del Kurdistan autonomo nel nord dei territori controllati da Baghdad, i vettori hanno distrutto un “ quartier generale dello spionaggio ” israeliano. Un altro attacco sarebbe stato diretto contro “ un raduno di gruppi terroristici anti-iraniani ”.

I soldati degli ayatollah hanno anche affermato di aver individuato in Siria “ i luoghi di ritrovo dei comandanti e dei principali elementi legati alle recenti operazioni terroristiche, in particolare dello Stato islamico ”, e di averli eliminati “ sparando colpi di arma da fuoco ” e missili balistici. Si sarebbe trattato, quindi, della vendetta promessa dal presidente Ebrahim Raisi per l’attentato del 3 gennaio che ha causato più di 100 vittime. Per quanto riguarda “ il quartiere generale delle spie del regime sionista ”, le autorità di Teheran hanno dichiarato che si sito è stato utilizzato per “ sviluppare operazioni di spionaggio e pianificare azioni terroristiche nella regione ”. Anche questo attacco può essere considerato come una rappresaglia, questa volta per l’uccisione del comandante dei pasdaran in Siria Sayyed Razi Mousavi, eliminato in un raid dell’aviazione israeliana.

Il lancio dei vettori iraniani Fateh-110 contro le installazioni occidentali di Erbil Irak. pic.twitter.com/NKujkkUX8h — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) January 15, 2024

I raid sono stati immediatamente condannati da Washington. La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Adrienne Watson li ha definiti “ sconsiderati e imprecisi ”, specificando poi che nessuna installazione americana è stata colpita. Masrour Barzani, primo ministro del Kurdistan iracheno, ha chiesto al governo di Baghdad di “ adottare una posizione ferma contro questa violazione della sovranità irachena ”, sottolineando che si metterà in contatto con “ i nostri partner della comunità internazionale per porre fine a questi brutali attacchi ".