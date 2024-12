Raid israeliano nella Striscia di Gaza: 25 morti e oltre 40 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

-Articolo in aggiornamento-

Nuovo raid israeliano nella Striscia di Gaza. L'attacco ha preso di mira l'area centrale della Striscia, uccidendo 25 palestinesi e ferendo decine di persone. Funzionari di due ospedali della Striscia di Gaza, l'ospedale al-Awda nel nord e l'ospedale al-Aqsa nella Gaza centrale, hanno segnalato di aver ricevuto un totale di 25 corpi vittime di un attacco contro una casa a più piani nel campo profughi di Nuseirat. Oltre 40 persone sopravvissute, per lo più bambini, stanno ricevendo cure nei due ospedali.

L'attacco arriva poche ore dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden aveva chiesto di porre fine alla guerra a Gaza. L'esercito israeliano non ha rilasciato alcun commento immediato sull'attacco mortale. Le foto del sito mostrano un edificio completamente crollato con persone che camminano tra i suoi resti polverizzati e carbonizzati, con il fumo che si alza dalle pile di oggetti sparsi sulle macerie. Poche ore fa Jake Sullivan, aveva dichiarato alla stampa che il cessate il fuoco di Israele in Libano ha contribuito a spianare la strada per un altro accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Sullivan ha in programma un viaggio in Qatar e in Egitto, mediatori chiave nei colloqui per il cessate il fuoco.

Sullivan ha dichiarato che “la posizione di Hamas al tavolo dei negoziati si è adattata” dopo che Israele ha decimato la leadership del suo alleato Hezbollah in Libano e ha raggiunto un cessate il fuoco.

Intanto, Al Jazeera Arabic riferisce, citando fonti mediche, che oggi gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 71 palestinesi a Gaza. Sarebbero 8 i bambini morti nel campo profughi di Nuseirat.