Raid di Mosca su Kiev: 6 morti. Oggi l'incontro Usa-Russia ad Abu Dhabi. Gli 007 ucraini: "Attaccato il porto russo di Novorossijsk"

"I sistemi di sorveglianza dello spazio aereo dell'esercito nazionale hanno rilevato, nella mattinata del 25 novembre, 6 droni che attraversavano illegalmente il territorio della Repubblica di Moldavia, nel contesto dei massicci attacchi contro l'Ucraina della notte precedente" e "un drone con la scritta 'Z' è caduto sul tetto di un edificio nel distretto di Floresti". Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava Moldpres, aggiungendo che nella zona in cui è caduto il drone le autorità hanno evacuato gli abitanti delle immediate vicinanze e isolato il perimetro fino al completamento dei controlli. Il drone che si è schiantato è caduto precisamente sul tetto di una casa nel villaggio di Cuhurestii de Jos, nel distretto di Floresti. "Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'origine del drone o sulle possibili ragioni che hanno portato al suo schianto", scrive Moldpres.

Il ministero della Difesa del Paese, citato dalla stessa agenzia, ha riferito che il primo drone è stato è stato avvistato tra le località di Vinogradovca e Vulcanesti, per poi spostarsi verso il confine con la Romania, tra Colibasi, nel distretto di Cahul, e Vadul lui Isac. Gli altri 5 droni sono stati individuati invece nei pressi delle città di Donduseni, Orhei, Bender, Vadul lui Voda e Floresti.