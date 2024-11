Raid su Gaza, morto un operatore di Save the Children

Ascolta ora 00:00 00:00

Ahmad Faisal Isleem al-Qadi, è tra le 17 persone uccise oggi in almeno due attacchi separati a Khan Younis nel sud di Gaza. L'organizzazione umanitaria Save the Children ha confermato con "profonda tristezza" la morte di uno dei suoi membri dello staff. al-Qadi è stato ucciso nel primo pomeriggio di oggi mentre tornava a casa dalla moglie e dalla figlia di tre anni dalla moschea, ove si era recato per pregare.

L'organizzazione ha affermato che al-Qadi, 39 anni, "aveva condiviso il suo sogno" con i suoi colleghi di ricostruire la sua casa che era stata distrutta in un precedente attacco aereo israeliano. "Ahmad sarà ricordato per la sua determinazione nell'aiutare gli altri, per il suo orgoglio per sua figlia e per la sua capacità di rallegrare le giornate degli altri". L'uomo è il secondo operatore di Save the Childre ucciso a Gaza: "Siamo devastati e indignati per l'uccisione del membro dello nostro staff [...] Condanniamo questo attacco nei termini più forti e chiediamo un'indagine", scrive l'organizzazione sul suo profilo X.

È di almeno 23 morti il bilancio degli attacchi israeliani effettuati su Gaza all'alba di oggi. Sei persone sono state uccise in bombardamenti israeliani, tra cui uno che ha preso di mira un'auto in Salah al-Din Street nella città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Al Jazeera ha anche riferito che almeno altre 17 persone sono state uccise a Gaza City. Le forze israeliane hanno confermato che anche un dipendente palestinese della Ong americana World Central Kitchen è stato ucciso oggi nel raid a Gaza, affermando che si trattava di "un terrorista" che "si era infiltrato in Israele ed aveva preso parte al massacro del 7 ottobre nel kibbutz di Nir Oz". Nella sua dichiarazione l'Idf sostiene che ora l'uomo "lavorava per l'organizzazione Wck". Secondo quanto reso noto in mattinata dai servizi di soccorso di Gaza sono 3 gli operatori della Ong rimasti uccisi nel raid.

Inger Ashing, amministratore delegato di Save the Children, afferma che "non ci sono parole abbastanza forti per esprimere il dolore e l'indignazione" per la perdita del membro dello staff.

"Questa guerra è stata la più mortale mai registrata per l'uccisione di operatori umanitari e delle Nazioni Unite, con almeno 337 morti segnalati dall'ottobre 2023", ha affermato. "La violenza contro i civili e gli operatori umanitari è inaccettabile e deve cessare. Deve esserci un cessate il fuoco. Deve esserci responsabilità".