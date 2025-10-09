Rubio, la frase all'orecchio e quel biglietto per Trump: "Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza"

Un'interruzione durante un incontro alla Casa Bianca su "Antifa". La tensione, il silenzio, tutti capiscono che qualcosa di grosso era nell'aria. Il segretario di Stato Marco Rubio si avvicina, bisbiglia qualcosa all'orecchio a Donald Trump. E gli passa un biglietto nel quale chiedeva di approvare il post su Truth Social sull'accordo a Gaza.

"Così potrai annunciare l'accordo per primo". Lo riporta Ap pubblicando il foglio della nota passata da Rubio con scritto in cima "molto vicino". Il presidente ha risposto ok e poi ha chiuso la tavola rotonda.

Il post di Trump su Truth è arrivato due ore dopo e ha annunciato lo storico accordo su Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima Fase del nostro Accordo di Pace. Questo significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e che Israele ritirerà i suoi soldati sulla linea stabilita come d'accordo, come primi passi verso una Pace Forte, Duratura ed Eterna.

Tutte le Parti verranno trattate in modo equo! Questo è un GRANDE giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele, tutte le Nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America e ringraziamo i mediatori del Qatar, dell’Egitto, della Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo Evento Senza precedenti. SIANO BENEDETTI I MEDIATORI DI PACE!".