Rubio sente Lavrov: "Concordiamo su contatti regolari". Vertice Trump-Putin in arrivo?

La linea rossa torna a squillare. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, hanno avuto una conversazione telefonica. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo alla Tass precisando che il contatto è avvenuto per volontà di Washington.

"Su iniziativa della parte americana, ha avuto luogo una conversazione telefonica tra i responsabili dei dipartimenti di politica estera dei due Paesi", ha affermato il ministero. La telefonata fa seguito a quella di mercoledì scorso, in cui Vladimir Putin e Donald Trump avevano discusso le prospettive di una soluzione in Ucraina. I due rappresnetanti dei rispettivi Paesi hanno concordato "sui contatti regolari, compresi quelli per la preparazione del vertice tra Putin e Trump". Lo afferma il ministero degli esteri russo, precisando inoltre che tra i due si sta instaurando una collaborazione nella risoluzione dei conflitti in Ucraina ed in Palestina.

Un'indiscrezione dell'ultima ora vorrebbe che Alti funzionari dell'amministrazione repubblicana si starebbero recando a Riad in Arabia Saudita per avviare colloqui di pace con i negoziatori russi e ucraini. Lo scrive Politico citando un parlamentare repubblicano e due funzionari statunitensi a conoscenza del piano. Fra loro ci sarebbero proprio il Segretario di Stato Rubio e l'inviato di Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, ai quali nei prossimi giorni dovrebbe unirsi il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz.

Non dovrebbe invece essere presente l'inviato speciale di Trump per i colloqui tra Ucraina e Russia, il generale in pensione. Non ci sarebbe inoltre nessun piano per ammettere al tavolo dei negoziati rappresentanti dei Paesi europei.