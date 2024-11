Salvini su Netanyahu: "I criminali sono altri". Crosetto: "Sentenza sbagliata ma se venisse qui dovremmo arrestarlo"

Ascolta ora 00:00 00:00

La decisione dell'Aia su Benjamin Netanyahu è divisiva: la Corte penale internazionale, per il primo ministro isrealiano e Yoav Gallant, ex ministro della Difesa, ha emesso un mandato di cattura internazionale. L'Unione europea ha sottolineato che tutti i Paesi aderenti dovranno rispettare l'indicazione dell'Aia ma esistono divisioni all'interno della stessa Ue. " Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto. I criminali di guerra sono altri ", ha dichiarato Matteo Salvini a margine dell'assemblea nazionale di Anci. " Non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni, adesso, dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso e pericoloso ", ha aggiunto.

In Europa diversi Paesi hanno reso definita la propria posizione, annunciando che se Netanyahu dovesse attraversarne i confini verrebbe arrestato. In Italia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, prima che parlasse Salvini, ha dichiarato che verrà rispettata la decisione dell'Aia, seppure " sia una sentenza sbagliata " perché " ha messo sullo stesso piano il Presidente israeliano e il Ministro della Difesa israeliano con il capo degli attentatori, quello che ha organizzato e guidato l'attentato vergognoso che ha massacrato donne, uomini, bambine e rapito persone a Israele, che è quello da cui è partita la guerra ". Il ministro ha però spiegato che " se arrivassero in Italia dovremmo arrestarli perché noi rispettiamo il diritto internazionale " ma, ha sottolineato, " non per decisione politica, non c'entra nulla la decisione politica, per applicazione di una normativa internazionale ".

L'Irlanda, la Danimarca e la Spagna si sono dette pronte senza indugi ad arrestare il primo ministro israeliano. La Germania per il momento frena, prende atto della decisione ma valuterà " ulteriori passi " solo " quando sarà prevedibile una visita in Germania ". Nessun dubbio, invece, per Viktor Orban: " Il mandato di arresto della Corte internazionale contro il premier Benjamin Netanyahu è sfacciato, cinico e del tutto inaccettabile. Ho invitato il primo ministro Netanyahu per una visita ufficiale in Ungheria, dove garantiremo la sua libertà e sicurezza ".

l'emissione di mandati di arresto da parte della Corte Penale Internazionale contro i leader israeliani è scandalosa. Vorrei essere chiaro ancora una volta: qualunque cosa la Cpi possa insinuare, non c'è equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas

Critiche alla sentenza arrivano anche dagli Stati Uniti, doveha dichiarato che "". La Santa Sede, invece, preferisce non fare commenti.