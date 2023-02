"Samp-T in Ucraina in primavera": cosa prevede l'accordo tra Italia e Francia

Italia e Francia hanno dato l'ok definitivo all'invio in Ucraina del sistema di difesa antiaerea Samp-T. In una nota del ministero della Difesa italiano si legge che sarà operativo in primavera. Nel corso di un colloquio telefonico tra il ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, e il ministro francese delle Forze armate, Sebastien Lecornu, sono stati limati e definiti gli ultimi dettagli tecnici per la consegna.

La consegna del Samp-T all'Ucraina

Il sistema di difesa antiaerea Samp-T, di fabbricazione italo-francese, " consentirà all'Ucraina di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi " proteggendo una parte cospicua del territorio ucraino, ha sottolineato la stessa nota della Difesa. La fornitura del sistema risponde all'emergenza espressa dal ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, a Crosetto e Lecornu di proteggere le popolazioni e le infrastrutture civili dagli attacchi aerei russi.

Secondo quanto riferito dalla stampa francese negli ultimi giorni, Parigi e Roma avrebbero concordato anche l'acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 – dotati di una gittata di 120 chilometri - per il sistema per una commessa dal valore di due miliardi di euro. Per il quotidiano l'Opinion l'accordo sarebbe stato raggiunto durante la visita di a Roma di Lecornu.

L'Ucraina ha inoltre acquisito un sistema radar dalla Francia per rafforzare l'efficacia del sistema Samp-T che, come detto, Roma e Parigi forniranno congiuntamente. Durante la telefonata, i due ministri hanno poi ribadito la " determinazione a proseguire il sostegno all'Ucraina a favore della difesa della sua sovranità e della sua integrità territoriale di fronte all'aggressione russa ".

L'importanza del sistema di difesa antiaerea

Il sistema, un consorzio congiunto franco-italiano, può tracciare decine di bersagli e intercettarne 10 contemporaneamente ed è l'unico sistema di fabbricazione europea in grado di intercettare missili balistici.

Sviluppato a partire dai primi anni Duemila nell'ambito del programma italo-francese Fsaf (Famiglia di Sistemi Superficie Aria), il sistema missilistico terra-aria Samp-T, si legge sul sito del ministero della Difesa, nasce dall'esigenza di disporre di un sistema missilistico a media portata idoneo a operare in nuovi scenari operativi, prioritariamente caratterizzati da driving factors quali ridotti tempi di reazione contro la minaccia aerea, elevata mobilità e possibilità di adeguare il dispositivo secondo tempi commisurati alla dinamicità della manovra.

L'attuale versione del Samp-T ha capacità di avanguardia nel contrasto delle minacce aeree e dei missili balistici tattici a corto raggio. L'Italia ne ha in dotazione 5 batterie che, dall'entrata in servizio del sistema, nel 2013, sono state impiegate in molteplici attività operative e addestrative.

Kiev attende l'offensiva russa

Nel frattempo la guerra in Ucraina non si ferma. L'intelligence di Kiev si aspetta a breve una nuova offensiva russa e ritiene che la priorità di Vladimir Putin sia quella di conquistare " entro marzo " tutto il Donbass. Una prova di forza a cui l'Armata si starebbe preparando con 200 mila soldati ammassati al confine, pronti a unirsi ai 300 mila già impegnati al fronte.

La risposta occidentale per contenere la mossa del Cremlino è quella di continuare ad arricchire l'arsenale del governo ucraino. Gli Stati Uniti hanno appena messo sul tavolo un pacchetto da oltre 2 miliardi e missili da 150 chilometri di gittata mentre, come detto, Italia e Francia hanno dato l'ok definitivo al sistema antiaereo Samp-T con operatività prevista "in primavera". La Germania, invece, metterà disposizione un'altra serie di tank Leopard.