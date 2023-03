Scontro col jet russo, il drone Usa inabissato. È tensione sul Mar Nero

Tensione alle stelle nei cieli dell'Ucraina, dove un jet russo si è scontrato con un drone statunitense. Stando alle prime indiscrezioni la collisione è avvenuta sul Mar Nero. Qui un drone Reaper di fabbricazione americana sarebbe rimasto coinvolto in un non meglio specificato incidente con un velivolo del Cremlino. Il presidente americano Joe Biden è stato informato di quanto accaduto.

La collisione tra il jet russo e il drone Usa

Il Pentagono ha fatto sapere che un jet da combattimento russo ha colpito l'elica di un drone militare Usa Reaper, costringendo gli Usa a farlo cadere nel Mar Nero.

Il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker ha spiegato che " il nostro aereo MQ-9 stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'MQ-9 ".

Si tratta, ha aggiunto il generale americano, di una " azione poco sicura e poco professionale da parte dei russi " che " ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei ". Sostenendo che " gli aerei statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale ", Hecker ha aggiunto che " chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro ".

La dinamica dell'incidente

L'aeronautica americana ha rilasciato una dichiarazione in cui ha accusato l'aereo russo di aver agito in modo " sconsiderato, ambientalmente scorretto e poco professionale ".

Il drone Reaper e due jet Sukhoi Su-27 stavano operando in acque internazionali sul Mar Nero quando uno dei velivoli del Cremlino sarebbe volato intenzionalmente davanti all'aereo senza pilota scaricando carburante, ha dichiarato un funzionario americano citato dalla Cnn.

Uno dei jet ha poi danneggiato l'elica del Reaper, che è montata sul retro del drone. Il danno all'elica ha costretto gli Stati Uniti ad abbattere il Reaper in acque internazionali nel Mar Nero.

Cosa succede sul Mar Nero

Gli aerei russi e statunitensi hanno più volte operato sul Mar Nero da quando è scoppiata la guerra, ma questa è la prima e pericolosissima interazione di questo tipo, che potrebbe innescare un'escalation potenzialmente pericolosa in un momento critico del conflitto.

A dire il vero gli Stati Uniti hanno utilizzato i droni Reaper sul Mar Nero sin da prima dell'inizio della guerra per monitorare l'area. Questi UAV possono volare fino a 50.000 piedi, secondo l'Air Force, e hanno sensori e capacità per raccogliere informazioni ed eseguire ricognizioni per lunghi periodi di tempo, rendendoli ideali per tracciare i movimenti sul campo di battaglia e nel Mar Nero.

Stiamo parlando di un'area strettamente monitorata dalla Nato dall'inizio della guerra. Il suo cielo è spesso teatro di interazioni tra droni e velivoli dei Paesi Nato e delle forze armate russe. Resta adesso da capire se l'incidente tra il jet e il drone provocherà conseguenze degne di nota.