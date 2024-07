Missile su Israele, 11 bambini uccisi. Netanyahu anticipa il ritorno e convoca il gabinetto di sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua a salire il bilancio dell'attacco al villaggio di Majdal Shams, in Israele. Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che " l'incidente avvenuto oggi è il più grave per cittadini innocenti, 11 bambini uccisi, un disastro nazionale che si è abbattuto sullo Stato di Israele. Hezbollah è dietro questo disastro ed è responsabile delle sue conseguenze ". Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che al suo rientro dagli Stati Uniti convocherà una riunione del gabinetto di sicurezza per discutere dell'attacco.

completamente false

avrebbe deciso di anticipare il suo rientro nel Paese a seguito delle critiche

Il suo ufficio ha poi smentito, definendole "", le notizie secondo cui il premier "".

Articolo in aggiornamento