Sottomarino nucleare Usa nel Mediterraneo. Israele: "Ucciso comandante di Hamas" | La diretta

Alla vigilia del primo mese dall'inizio del conflitto, le truppe delle Idf hanno ingaggiato i terroristi di Hamas nei settori nord-orientale e meridionale della Striscia di Gaza. Contemporaneamente, l'aviazione di Tel Aviv ha continuato a colpire gli obiettivi nell'exclave, distruggendone circa 450. Nei raid sono stati uccisi anche diversi comandanti, tra cui Jamal Mussa, responsabile della sicurezza del movimento. Gaza City è stata completamente tagliata fuori dal resto del territorio controllato dall'organizzazione palestinese e le forze della stella di David continuano ad avanzare. Nella notte, i soldati di Israele hanno annunciato di aver conquistato un avamposto nemico, composto da tunnel, punti di osservazione e strutture di addestramento. Negli scontri a fuoco è rimasto ucciso il sergente Shahar Choen, 22enne originario di Karmel e parte del nono battaglione corazzato della 401esima brigata. Situazione tesa anche in Cisgiordania, dove due agenti della polizia di Tel Aviv sono rimasti gravemente feriti in un attacco con armi da fuoco e coltello. L'assalitore è stato ucciso nel luogo del delitto, vicino alla Porta di Erode nella Città vecchia di Gerusalemme est.

Ipotesi intervento Usa se Iran e Hezbollah attaccano Israele

Il New York Times ha scritto che il viaggio del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Baghdad è servita anche per mettere in guardia Iran e Hezbollah dall'intervenire nel conflitto tra Israele e Hamas o dall'attaccare truppe statunitensi nella regione. " Era molto importante inviare un messaggio molto chiaro a chiunque potesse cercare di trarre vantaggio dal conflitto a Gaza per minacciare il nostro personale qui o in qualsiasi altra parte della regione: non fatelo ", ha dichiarato il rappresentante di Washington in visita nella capitale irachena.

Israele apre corridoio verso sud di Gaza

Le Idf hanno annunciato che aprirà nuovamente l'autostrada Salah-al-Din al traffico verso sud tra le 10 e le 14, per permettere ai civili di allontanarsi dalla zona dei combattimenti a nord. " Per la vostra sicurezza, approfittate per spostarvi a sud oltre Wadi Gaza " ha dichiarato il portavoce dell'esercito di Tel Aviv Avichay Adraee

Von der Leyen: "Hamas usa civili come scudi umani"

Il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, rivolgendosi agli ambasciatori Ue, ha dichiarato che " Hamas usa chiaramente i civili come scudi umani ", per poi aggiungere che " Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale ". Un elemento, questo, che si configurerebbe come " il punto di partenza. Ci dà anche la credibilità per proporre idee su una soluzione politica ".

Gli Usa in campo: il lavoro diplomatico e la presenza militare

Gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare la loro presenza nel Mediterraneo. Il comando centrale dell'esercito Usa ha annunciato che un sottomarino nucleare di classe Ohio è stato schierato nella sua area di responsabilità, che va dall'Africa nord-orientale attraverso il Medio Oriente fino all'Asia centrale e meridionale. Il vascello si aggiunge ai gruppi di attacco delle portaerei Ford e Eisenhower già presenti nelle acque vicine a Israele, una potente forza di deterrenza per prevenire l'allargamento del conflitto che ieri ha effettuato delle esercitazioni aeree e di difesa missilistica.

Washington continua a lavorare anche sul piano diplomatico. Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato in una conferenza stampa a Baghdad che la sua amministrazione sta cercando di concordare con Israele una pausa umanitaria nella Striscia, in modo da consentire l'evacuazione dei feriti e l'ingresso degli aiuti umanitari. Il rappresentante degli Usa ha anche sottolineato che un ruolo importante nel raggiungimento di una tregua temporanea potrebbe averlo la liberazione dei 240 ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

Onu: "Situazione a Gaza orribile. Serve tregua umanitaria"

Le principali agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e gli enti di beneficenza internazionali hanno chiesto un immediato "cessate il fuoco umanitario" a Gaza. In un comunicato congiunto firmato, tra gli altri, da Save the Children, Unicef, Oms, Programma alimentare mondiale e Ocha, la situazione nella Striscia è stata definita "orribile" e "inaccettabile". " Da quasi un mese il mondo osserva l'evolversi della situazione in Israele e nei Territori palestinesi occupati con choc e orrore per il numero vertiginoso di vite perse e dilaniate ", si legge nella nota rilasciata dalle agenzie Onu. " Un'intera popolazione è assediata e sotto attacco, privata dell'accesso ai beni essenziali per la sopravvivenza, bombardata nelle proprie case, rifugi, ospedali e luoghi di culto. Questo è inaccettabile ".

L'Unrwa, l'agenzia per i rifugiati palestinesi, ha inoltre comunicato che 88 suoi dipendenti sono stati uccisi nei raid israeliani. Si tratta, secondo quanto riferito dall'organizzazione, del " numero più alto di vittime delle Nazioni Unite mai registrato in un singolo conflitto ".

Tajani: "Serve pausa umanitaria"