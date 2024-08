"Nasrallah cacciatore di polli". Il mondo arabo deride gli Hezbollah

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sarebbe da ridere, se non si trattasse di una tragedia come la guerra. Tutto ha avuto inizio questa mattina con l'attacco preventivo delle Idf che avrebbe sventato le intenzioni di Hezbollah nel cuore di Israele, pianificato per l'importante ricorrenza sciita di Arba'iniyat Al-Hussain. Da parte dei proxy di Teheran era stato subito dichiarato che tutta la santabarbara preparata per colpire Tel Aviv era stata effettivamente utilizzata, interrompendo le operazioni per oggi, in attesa del grande discorso di Nasrallah.

Il gruppo, questa mattina, aveva poi sostenuto di aver lanciato droni contro un obiettivo significativo ma non identificato all'interno di Israele, respingendo le dichiarazioni di Tel Aviv secondo cui le Idf avrebbero lanciato un attacco preventivo di successo contro le forze di Hezbollah.

Ma a scatenare il pubblico ludibrio contro Hezbollah, ci ha pensato bene la rete assieme ai media arabi, che hanno documentato l'impatto e i danni relativamente modesti dell'attacco contro Israele, concentrandosi in particolare sulle segnalazioni di recinti per polli danneggiati nella regione della Galilea, oltre a una serie di poveri animali vittime dell'attacco. Quanto basta a scatenare l'ironia di comuni cittadini, soprattutto su X.

Hezbollah is being mocked mercilessly on Arab social media. And the chicken AI memes won't stop. pic.twitter.com/ii62HeOnC8 — FJ (@Natsecjeff) August 25, 2024

"Dopo settimane di pianificazione, gli Hezbollah hanno potuto uccidere solo alcuni polli con i razzi in risposta alla perdita dei loro comandanti di punta. Anche tra i terroristi, voi membri di Hezbollah siete i più stupidi!", commenta un'attivista per i diritti umani. Altri utenti si sono scatenati, generando vignette con l'intelligenza artificiale che rimandano a polli pronti per armarsi contro Hezbollah o a promuovere la fantomatica catena di fast food "Hezbollah Fried Chicken".

Su alcuni profili filo-iraniani si legge "I polli stanno ora tenendo una riunione urgente, discutendo su come vendicarsi di Hezbollah" oppure "Riunione urgente dei leader dei polli e dei capi militari per discutere la risposta a Hezbollah dopo l'attacco al pollaio. Speriamo che entrambe le parti esercitino la moderazione".

Arab channels are laughing at Hezbollah. The only creatures they killed this time are chickens in a chicken coop in northern Israel



-Amir Tsarfati pic.twitter.com/eCGNUmjMOp — CJC (@cj_chep) August 25, 2024

E ancora, un utente siriano commenta “La strage dei polli non è stata una coincidenza, ma un piano strategico! L'obiettivo? Impedire agli oppositori e ai nemici della 'resistenza' di gongolare dopo ogni bombardamento dicendo: 'Non hanno ferito nemmeno un pollo'. Hezbollah ha fatto fuori i polli e le galline con premeditazione e deliberazione per privarci del piacere di scherzare e deridere la sua risposta e i suoi missili!”.

Un profilo che parodia intitolato a Bashar Al-Assad, invece, scrive: "Un video che mostra il risultato della risposta di Hezbollah a Israele, dove decine di polli israeliani sono stati uccisi e feriti.