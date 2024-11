Ore decisive per la tregua in Libano. "Domani il voto e l'annuncio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora poche ore per l'ufficialità della tregua in Libano. Il giornale saudita Al-Sharq al-Awsat, citando fonti bene informate, riferisce di avere appreso che domani mattina il presidente Usa Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron annunceranno un cessate il fuoco fra Libano e Israele per un periodo di due mesi.

Fonti citate dalla testata aggiungono che "tutte le questioni relative alla parte libanese sono state risolte, mentre ci sono ancora delle questioni aperte da parte israeliana" nonostante "l'approvazione iniziale" data da Benjamin Netanyahu a Biden. L'atteso accordo per cessazione delle ostilità tra Hezbollah e Israele si basa -secondo il quotidiano di proprietà saudita- sull'evacuazione da parte del gruppo sciita filoiraniano dell'area compresa tra la Linea Blu e il fiume Litani in modo verificabile, in cambio del ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate dall'inizio della limitata invasione terrestre del territorio libanese

"Siamo vicini forse a un cessate il fuoco in Libano, speriamo che sia vero e che ci sia qualche passo avanti anche a Gaza, anche se è un po’ più complicato". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la seconda sessione del G7 Esteri di Fiuggi-Anagni, alla quale prendono parte i rappresentanti di Giordania, Egitto, Emirati, Arabia Saudita e Qatar. "È molto importante per il G7 aprire le porte ad alcuni nostri grandi amici della regione del Medioriente - ha aggiunto Tajani -, il nostro dialogo è cruciale e vogliamo lavorare insieme per fermare la guerra in Libano, in Palestina, così come anche in Ucraina". Anche il ministro italiano auspica che non ci sia un passo indietro dell'ultimo minuto: "Speriamo che sia vero", ha aggiunto, parlando delle prospettive sul campo. "Auspichiamo che ci sia qualche passo avanti anche a Gaza, anche se è un pò più complicato", ha spiegato il titolare della Farnesina.

Le burocrazie occidentali, tuttavia, ora temono il passo indietro dell'ultimo minuto. Da Tel Aviv, tuttavia, giungono continue rassicurazioni. Israele ritiene che l'accordo con il Libano sia una "questione chiusa" ed è possibile che venga approvato già domani in un dibattito di gabinetto. Il canale Al-Arabiya ha riferito che gli Stati Uniti hanno informato gli alti funzionari libanesi che dovrebbero annunciare la fine della guerra nel nord nelle prossime ore. A premere sul governo Netanyahu anche l'esercito israeliano: le Idf hanno dichiarato al primo ministro israeliano che è giunto il momento per un cessate il fuoco in Libano.

L'esercito ha raggiunto gli obiettivi prefissati di distruggere le infrastrutture di Hezbollah lungo il confine ed eliminare la possibilità di un raid nel nord di Israele respingendo Hezbollah, riducendo drasticamente al contempo il suo arsenale di razzi. Ma se gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco dovessero fallire, afferma Channel 12, le forze israeliane hanno potrebbero tornare a espandere le loro operazioni in Libano.