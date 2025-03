Trump: "Domani parlerò con Putin, forse annunceremo qualcosa" | La diretta

L'amministrazione Trump è al lavoro per arrivare ad un accordo con il Cremlino. Non si fermano gli attacchi russi contro l'Ucraina e Kiev risponde con assalti di droni contro le infrastrutture strategiche nemiche.

9:05 - Finlandia: "Concessioni devono arrivare dalla Russia"

"Le azioni" della Russia "nel corso degli ultimi vent'anni parlano sicuramente un linguaggio che è lontano dalla pace. Quindi le concessioni che stiamo esaminando dovrebbero essere e venire dalla parte della Russia e da nessun altro, perché altrimenti si scenderà a compromessi con il diritto internazionale e la carta delle Nazioni Unite, il che avrebbe implicazioni globali". Lo dice Elina Valtonen, ministra degli Esteri della Finlandia, arrivando al Consiglio affari esteri a Bruxelles. "Viviamo in un momento molto decisivo. Il fatto che la Russia che si faccia avanti e accetti davvero i termini del cessate il fuoco è qualcosa che tutti stanno aspettando. Perché ovviamente, se l'aggressore non depone le armi, allora non ci sarà pace e non ci sarà una pace duratura. Quindi l'obiettivo prima di tutto dovrebbe essere quello di mettere fine all'invasione della Russia e dopo si possono tenere colloqui su una pace credibile e duratura. Allo stesso tempo ora che la palla è nel campo della Russia da quasi una settimana, possiamo vedere che i fatti parlano più delle parole", aggiunge.

8:58 - Kiev: 3 morti in attacchi russi nelle ultime 24 ore

Gli attacchi russi in tutta l'Ucraina hanno ucciso almeno tre persone nelle ultime 24 ore, hanno riferito le autorità regionali ucraine. Un uomo è morto a Myrnohrad, città dell'Ucraina orientale, in seguito a un bombardamento. Un altro civile è morto nella regione di Kherson e altri tre sono rimasti feriti. L'amministrazione militare regionale nella regione di confine di Sumy ha riferito di un'altra morte di un civile e di due feriti, riporta Sky News. L'aviazione di Kiev ha riferito di aver abbattuto 90 dei 174 droni lanciati dalla Russia durante la notte.

8:37 - Mosca: abbattuti nelle ultime ore 72 droni ucraini

Il ministero della Difesa russo ha affermato che tra la sera e la mattina sono stati abbattuti 72 droni ucraini che sorvolavano il territorio della Federazione Russa. Ne dà notizia l'agenzia russa Tass. Metà dei droni sarebbero stati neutralizzati nella regione di Kursk. Del totale, 22 droni ucraini sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea russi nella notte, ha specificato il ministero della Difesa.

8:31 - Nyt: "Gli Usa si ritireranno dal gruppo che indaga sulle responsabilità dell'invasione"

Il dipartimento di Giustizia degli Usa sta informando i funzionari europei che gli Stati Uniti si stanno ritirando da un gruppo multinazionale creato per indagare sui leader responsabili dell'invasione dell'Ucraina, tra cui il presidente russo Vladimir Putin. Ne dà notizia il New York Times che cita fonti informate. La decisione di ritirarsi dall'International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, a cui l'amministrazione Biden si è unita nel 2023, è l'ultima indicazione dell'allontanamento dell'amministrazione Trump dall'impegno del presidente Biden di ritenere Putin personalmente responsabile dei crimini commessi contro gli ucraini, spiega il quotidiano statunitense. Il gruppo è stato creato per ritenere la leadership della Russia, insieme ai suoi alleati in Bielorussia, Corea del Nord e Iran, responsabili di una categoria di crimini, definiti come aggressione ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che viola la sovranità di un altro paese e non è iniziata per legittima difesa.

8:11 - Kallas: "Condizioni di Putin dimostrano che non vuole la pace"

Le condizioni che" ha presentato la Russia di Vladimir Putin "dimostrano che in realtà non vogliono la pace perché stanno presentando come condizioni tutti i loro obiettivi finali che vogliono raggiungere" nel conflitto in Ucraina. Lo dice l'Alta rappresentante Ue della Politica estera, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio affari esteri rispondendo a una domanda sulle condizioni avanzate da Mosca per la tregua in Ucraina.

7:13 - Trump: "Parlerò con Putin domani, forse avremo qualcosa da annunciare"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte che parlerà con il Presidente russo Vladimir Putin domani. "Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Martedì parlerò con il Presidente Putin", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il suo weekend a Mar-a-Lago. "Nel fine settimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra", ha detto. "Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità".

"Penso che molto di questo sia già stato discusso, da entrambe le parti", ha aggiunto Trump, precisando che i negoziati

includeranno colloqui su territori e centrali elettrici e sottolineando che molti territori "sono molto diversi da come erano prima della guerra". I colloqui in corso hanno già incluso discussioni sulla "divisione di alcuni beni".