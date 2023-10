Tunnel, scudi umani e altri fronti. Perché Israele non avanza ancora su Gaza

La guerra di Israele entra nel suo tredicesimo giorno. E l'attesa per la possibile avanzata via terra inizia a farsi sempre più nitida tra gli addetti ai lavori e gli analisti.

Le Israel defense forces negli ultimi giorni hanno provato a instillare dei dubbi. Alcuni esponenti delle Tsahal hanno suggerito che l'attacco via terra potrebbe essere realizzato ma non nell'immediato. Altri, invece, hanno suggerito che la fase dell'avanzata via terra potrebbe essere "non inevitabile". Altri ancora hanno invece sottolineato che si potrebbe trattare sì di una fase del conflitto contro Hamas, ma non la prossima, suggerendo quindi che per ora sono solo i bombardamenti a essere protagonisti dello scontro.

Una guerra "lunga"

Le frasi del capo di Stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, e del primo ministro Benjamin Netanyahu sulle aspettative di una guerra lunga e faticosa inducono a credere che l'assedio possa durare più tempo del previsto. Ma indicano anche che ci troviamo di fronte a un conflitto che potrebbe essere non semplice da risolvere e in cui le Idf mettono in conto che la battaglia per Gaza e per il nord della Striscia potrebbe essere difficile e cruenta. Questa consapevolezza traspare anche dal numero dei riservisti richiamati dalle forze armate israeliane (360mila unità), che si aggiungono ai militari di carriera così come ai numerosi mezzi terrestri, aerei e navali impiegati e schierati per la guerra ad Hamas. Numeri per i quali, come ricorda l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, si pone anche il problema del costo economico, visto che un tale esercito non va solo mantenuto, ma rappresenta anche forza lavoro impiegata in altro contesto.

Questa consapevolezza probabilmente ha fatto anche ritardare l'arrivo del "redde rationem" promesso da Netanyahu dopo l'attacco compiuto dall'organizzazione palestinese il 7 ottobre. L'offensiva appare sempre più vicina, ma diversi fattori hanno ritardato uno scenario che sembrava imminente.

L'elemento territoriale: Gaza

In primo luogo, c'è un fattore geografico. La guerra che si potrebbe combattere tra Gaza city e altre aree della Striscia si giocherà su un misto di aree urbane e villaggi in cui i miliziani di Hamas e del Jihad islamico palestinese hanno plasmato la loro struttura militare. Naturalmente questo non significa paragonare la tecnologia né la potenza di fuoco tra Tsahal e milizie palestinesi, tuttavia, non va sottovalutato il fatto che decine di migliaia di uomini pronti a tutto e che hanno vissuto dove combattono, tanto più in difesa, rende la battaglia estremamente complessa. E la presenza di milioni di civili rischia di far sì che la battaglia per Gaza si trasformi in un bagno di sangue.

Hamas e Jihad islamico non sono sottovalutati

Un secondo elemento è l'infrastruttura militare costruita in questi anni da Hamas e Jihad, ed è quella composta da arsenali tunnel. L'attacco del 7 ottobre ha fatto capire a Mossad e Shin Bet che la sottovalutazione del potenziale bellico delle forze della Striscia è stata evidente. Inoltre, è molto probabile che entrambe le organizzazioni non abbiano mostrato tutto il loro potenziale, considerato che proprio in questi giorni si è palesata una forte riduzione del numero di razzi lanciati contro Israele, probabilmente per mantenere intatto il numero di missili da usare contro le Idf in caso di avanzata via terra. Un altro punto a questo proposito è poi legato ai tunnel.

Tunnel e scudi umani

La rete "metropolitana" costruita da Hamas è tentacolare, in gran parte nascosta, capace di rivelarsi un labirinto fatto di trappole e con sbocchi disseminati in aree o edifici civili. La possibilità che la popolazione sia di fatto usata come scudo umano è plausibile, e le Idf hanno gli occhi della comunità internazionale puntati addosso.

Pericolo di minare i rapporti con i vicini

Un terzo elemento da tenere in considerazione è dunque anche la pressione internazionale. Una pressione che si declina in diverse sfaccettature. Da una parte c'è il mondo arabo in subbuglio, e con cui Netanyahu, con l'avvio degli Accordi di Abramo, ha tentato di avere un approccio molto diverso e volto al mutuo riconoscimento. Una guerra devastante contro Gaza potrebbe avere, come già si è potuto vedere, ripercussioni molto gravi sui rapporti tra lo Stato ebraico e i vicini, così come con i potenziali futuri partner. È chiaro dunque che Israele abbia necessità di non interrompere un percorso diplomatico già avviato.

L'avvertimento di Biden a Israele

Dall'altra parte, c'è la pressione degli Stati Uniti, il cui presidente Joe Biden ha sì approvato l'operazione per colpire e rendere inoffensiva Hamas, ma ha anche ricordato di non "commettere errori" ricollegandosi alla politica americana post-11 settembre. Il concetto è dunque chiaro: come Washington ebbe la necessità di vendicarsi dell'attacco subito, allo stesso Biden ha di fatto ammesso che gli errori nelle guerre combattute successivamente agli attentati terroristici di Al Qaeda e sulle modalità di gestione hanno risolto un problema ma ne hanno anche creato altri. Gli Stati Uniti non vogliono che dal conflitto a Gaza scaturisca la sconfitta di Hamas e del Jihad islamico palestinese ma un vuoto di potere che può trasformarsi in un abisso di profughi e anarchia e con i Paesi arabi in subbuglio che già guardano a Cina e Russia come interlocutori privilegiati. E Netanyahu è anche per questo che prima di muovere le truppe ha aspettato l'arrivo di Biden in Israele.

Il rischio del fronte nord

Gli Usa , inoltre, sono preoccupati anche dal fatto che l'invasione di Gaza possa accendere altri fronti. Il nord ribolle e dal Libano continuano a piovere minacce e razzi. Diverse fonti hanno suggerito che l'America sta premendo su Hezbollah, il partito-milizia filoiraniano, per scongiurare un suo intervento diretto contro Israele. Finora tutto è rimasto circoscritto a lanci di missili, qualche infiltrazione e risposte dell'artiglieria israeliana. Una tensione pericolosa e costante ma ancora non in grado di sfociare in un conflitto aperto. Tuttavia, finché attraverso i canali di comunicazione tra le parti non arriva la garanzia di un fronte libanese sedato, tutti temono che un assalto alla Striscia di Gaza possa far reagire i miliziani di Hezbollah o anche solo alcune frange più radicalizzate e non controllate totalmente né da Teheran né da Hassan Nasrallah.

Capire il post-invasione

Resta poi un altro punto interrogativo: qual è la "exitr strategy" di Israele? Il gabinetto di guerra ello Stato ebraico ha fatto capire di volere cancellare Hamas dalla Striscia di Gaza, ma resta il nodo di come si possa invadere Gaza, sconfiggere Hamas e il Jihad islamico, dichiarare la vittoria e poi semplicemente ritirarsi. Cosa succede dopo? Qualcuno, come scrive il Corriere, ipotizza addirittura un intervento delle Nazioni Unite come un'amministrazione temporanea. Ma è chiaro che una guerra deve iniziare avendo obiettivi tattici e strategici chiari.

Gli ostaggi a rischio

Infine, rimane il nodo degli ostaggi. Israele sa che la vita dei suoi cittadini e dei cittadini di altre potenze alleate rapiti dai terroristi è un elemento essenziale. Lasciare che muoiano sotto le bombe o perché oggetto di rappresaglie, o semplicemente come strumento di pressione è un problema enorme per Netanyahu e i suoi generali. E lo stesso Biden ha detto di considerare al questione dei rapiti di assoluta priorità. È possibile che, come già annunciato alcuni giorni fa, le Idf siano entrate con incursioni mirate all'interno della Striscia per raccogliere informazioni, stanare covi e ripulire il terreno per l'avanzata. Ma la vita dei sequestrati è centrale e può diventare un problema enorme per l'opione pubblica provata dall'attacco del 7, dai lanci di razzi e dall'ansia della guerra.