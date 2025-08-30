Ucciso l'ex capo del parlamento ucraino, caccia al killer. Massiccio attacco russo nella notte: in volo i jet polacchi

La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd.

In risposta all'attacco la Polonia ha fatto decollare dei caccia intorno alle 5 del mattino per proteggere il proprio spazio aereo, ha riferito l'aeronautica militare polacca sui social. "In linea con le procedure stabilite, il comandante operativo delle forze armate polacche ha attivato tutte le forze e le risorse a sua disposizione", ha scritto in un post su X l'aeronautica militare del Paese, spiegando che "le misure adottate puntano a garantire la sicurezza nelle aree confinanti con quelle minacciate". Il nuovo attacco russo sull'Ucraina giunge solo due giorni dopo che Mosca ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro diverse città ucraine, tra cui Kiev. L'attacco del 28 agosto contro la capitale ucraina ha provocato 25 morti e 63 feriti.