Ucciso l'ex capo del parlamento ucraino, caccia al killer. Massiccio attacco russo nella notte: in volo i jet polacchi

Putin: "L'Europa va verso la rimilitarizzazione del continente"
"Con il pretesto di immaginarie minacce russe e cinesi, il militarismo giapponese sta tornando in auge, mentre in Europa, Germania compresa, senza alcun imbarazzo per i paralleli storici, si sta tracciando la rotta verso la rimilitarizzazione del continente". Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua alla vigilia della sua visita in Cina.
Media ucraini: Parubiy ucciso con 8 spari da finto corriere di Glovo
L'ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy, assassinato a Leopoli, è stato ucciso con 8 colpi di pistola al numero 46 di via Akademika Yefremova. Lo riferisce su Telegram il giornalista ucraino Vitaliy Glagola citando fonti alla polizia, rilanciato da Unian. Il giornalista riporta che secondo testimoni oculari il killer era travestito da corriere di Glovo e avrebbe poi nascosto la pistola nella sua borsa. L'assalitore indossava un casco nero con elementi gialli e guidava una bici elettrica, hanno riferito i testimoni citati da Glagola. Una possibile foto del presunto sospettato in bici - tutto vestito di nero, con casco nero e giallo e zaino giallo - sta circolando online ed è stata rilanciata da Unian. La polizia sta attualmente cercando il killer.
Zelensky: "Si cerca il killer di Parubiy, tutte le forze al lavoro"
"Il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko hanno appena riferito le prime circostanze note dell'orribile omicidio avvenuto a Leopoli. Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nelle indagini e nella ricerca del killer". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che è emersa la notizia che l'ex presidente del Parlamento ucraino, Andriy Parubiy, è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli.
Ucciso in una sparatoria a Leopoli l'ex presidente del parlamento ucraino Parubiy
L'ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli. L'ha riferito il governatore regionale, Maksym Kozytsky. La polizia nazionale ha riferito di avere ricevuto una chiamata intorno a mezzogiorno che segnalava una sparatoria nel quartiere Sykhiv di Leopoli. Secondo Kozytsky, "la vittima è morta prima dell'arrivo dei medici".
Parubiy, 54 anni, originario dell'oblast di Leopoli, aveva iniziato la catrriera politica nel Consiglio regionale di Leopoli, nel 2007 era diventato deputato, a dicembre del 2014 era stato eletto vice presidente della Verkhovna Rada, cioè il Parlamento ucraino, e ne era diventato presidente il 14 aprile del 2016. Unian riporta che da fine 2013 era stato fra i leader di Euromaidan. La testata ucraina aggiunge che a dicembre del 2014 era già stato vittima di un tentato assassinio, quando una persona ignota aveva lanciato una granata vicino all'hotel di Kiev dove si stava incontrando con dei colleghi.
Mosca: conquistato un villaggio nel Donetsk
Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue truppe hanno preso il controllo del villaggio di Komyshuvakha nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina. Lo riportano le agenzie russe.
Tajani: "Servono sanzioni finanziarie contro la Russia"
"Io credo che si debbano fare delle sanzioni finanziarie che costringano Putin a non avere più i mezzi economici per pagare stipendi altissimi, 3 volte tanto quelli di un operaio, ai propri militari. Non credo che ci sia la base giuridica per fare invece un altro tipo di sanzioni, cioè nei confronti dei privati russi, con i beni confiscati. Non mi pare che ci sia la base giuridica. Bisogna sempre stare dalla parte della ragione, mai del torto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen.
Kallas: "Se Mosca non paga i danni all'Ucraina, confiscare asset"
"Dobbiamo avere una exit strategy, non possiamo immagine la situazione in cui, se c'è una tregua o un accordo di pace, gli asset congelati della Russia siano restituiti se non pagano le riparazioni all'Ucraina, quindi avremo una discussione approfondita sulla questione". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.
Francia: Ue pronta a gestire garanzie di sicurezza per Kiev
"Questa settimana, per la prima volta, i Capi di Stato Maggiore dei Paesi partecipanti alla coalizione dei "Volentieri", che Francia e Regno Unito formeranno, hanno approfondito con i loro colleghi americani le garanzie che consentirebbero effettivamente una pace duratura. Questo lavoro proseguirà la prossima settimana a livello di Capi di Stato e di Governo. Come potete vedere, l'Europa sta prendendo in mano la situazione in questo ambito. Queste garanzie di sicurezza avranno senso solo una volta cessate le ostilità". Lo dice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen.
Raid russi su diverse regioni ucraine: un morto e 22 feriti a Zaporizhzhia
La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd.
In risposta all'attacco la Polonia ha fatto decollare dei caccia intorno alle 5 del mattino per proteggere il proprio spazio aereo, ha riferito l'aeronautica militare polacca sui social. "In linea con le procedure stabilite, il comandante operativo delle forze armate polacche ha attivato tutte le forze e le risorse a sua disposizione", ha scritto in un post su X l'aeronautica militare del Paese, spiegando che "le misure adottate puntano a garantire la sicurezza nelle aree confinanti con quelle minacciate". Il nuovo attacco russo sull'Ucraina giunge solo due giorni dopo che Mosca ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro diverse città ucraine, tra cui Kiev. L'attacco del 28 agosto contro la capitale ucraina ha provocato 25 morti e 63 feriti.