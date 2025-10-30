L'oroscopo di oggi - giovedì 30 ottobre

Ariete [♈️]

> Le comunicazioni oggi caro Ariete sono accelerate dal tuo desiderio di vedere risolta una situazione pratica e/o abitativa che ti sta a cuore.

> È da un po’ di tempo infatti che puoi avvertire forte l’esigenza di modificare qualcosa nella tua routine e la giornata di oggi, si presenta ideale per dare uno scossone positivo al solito tran tran.

> La Luna in sestile in Acquario e i pianeti in Scorpione, determinano nelle tue relazioni la capacità di viverle con grande passione e coinvolgimento. Le mezze misure non sono quindi contemplate. Nel lavoro, mi piace la progettualità che ti fa mettere in atto delle strategie giuste per raggiungere i tuoi obiettivi.

> Con la tua determinazione ora puoi arrivare dove hai sempre voluto, ma devi mettere da parte il passato.

>

> Toro [♉️]

> Ogni tanto girano i pianeti anche a te, caro Toro.

> Oggi è un po’ una giornata da prendere con le pinze e le tenaglie. La Luna in quadratura nel segno de l’Acquario, nel settore della carriera e della tua autonomia personale, può farti sentire intrappolato in una dinamica lavorativa che non ti appartiene più e che vuoi poter modificare.

> Ti consiglio proprio perché c’è magari un’emotività accentuata oggi, di non assumere nessuna posizione drastica: meglio rimandare eventuali scelte o chiarimenti al week end. In amore, accade che ultimamente ti senti poco supportato dalla persona che ami. Cerca di ritagliare momenti per la coppia e se sei single, usa questo periodo per investire sul tempo di qualità per te stesso. Il love affair ti assicuro a breve tornerà ad essere avvincente, come meriti e come piace a te.

>

> Gemelli [♊️]

> Oggi ti rimetti in pista come un provetto guidatore di un auto sportiva che sfreccia a tutta velocità verso il mare.

> Questo per dirti caro Gemelli che il tuo desiderio di libertà e di realizzazione degli obiettivi è davvero molto forte. Mercurio in opposizione nel Sagittario, spinge a ridisegnare i confini della tua vita sociale e lavorativa, eliminando senza tanti rimpianti collaborazioni e relazioni che anziché spronarti a migliorare, stavano rubando la tua energia. Nei sentimenti, permane un’atmosfera a metà tra un romanzo di appendice, con pathos e struggimenti amorosi e un film di avventura, dove gli intrighi e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Cerca oggi di ripristinare un equilibrio, anche perché chi ti è accanto, spesso non comprende i tuoi saliscendi emotivi. Plutone in trigono affascina e rende irresistibile il tuo carisma. Se vuoi far colpo e lasciarti desiderare non hai che da chiedere. Le opportunità arrivano.

>

> Cancro [♋️]

> Ehilà torni a respirare caro Cancro, dopo tre giornate assai nervose per il tuo ambito relazionale. La Luna in Acquario, permette di trasformare le emozioni pesanti in stimoli di forza, dove puoi poggiare il tuo sguardo sensibile che inneggia al progresso e al migliorare te stesso sotto svariati punti di vista. Giornata piacevolmente movimentata, anche se in casa puoi ancora riscontrare delle paturnie, specie dalle persone più anziane di te. L’amore non è possesso come sai, fine a se stesso ma uno scambio reciproco di libertà con i pensieri e con il tempo della persona che ti piace. Costruisci ora qualcosa di solido e non aver timore di rischiare il tutto per tutto: la carriera e l’amore necessitano del tuo coraggio.

>

> Leone [♌️]

> Lo so, caro Leone che sei stanco e la Luna in opposizione di oggi non fa altro che confermare le ultime giornate che sono state molto contraddittore, se non proprio pesanti per la tua sfera emotiva. Serpeggia in te una certa insoddisfazione, dovuta anche probabilmente da alcune delusioni che ti hanno riservato amici e/o collaboratori nel lavoro. Ti consiglio di usare l’arte della pazienza: Mercurio da oggi in Sagittario porta notizie positive per l’ambito pratico e il possibile riavvicinarsi di una persona a te cara che aveva preso le distanze. La forma fisica va tutelata dallo stress: sei soggetto ad infiammazioni e brusche variazioni della tua pressione. Le stelle ti vogliono carismatico e sul pezzo come sempre ma devi tutelare meglio le tue energie. Oggi vai anche di riposo mentale, ne hai bisogno.

>

> Vergine [♍️]

> Mercurio in Sagittario caro Vergine può instillarti qualche dubbio nei sentimenti e gettare delle ombre anche nel lavoro che non sta andando nel complesso poi così male. Oggi con la Luna nel settore per te del quotidiano, saranno le questioni pratiche a richiamare tutta la tua attenzione. Ti consiglio di non buttarti eccessivamente giù se avverti che ancora i risultati che vuoi ottenere sembrano essere lontani. In realtà a causa di Saturno e Nettuno in aspetto di opposizione stai facendo una tripla fatica anche per conseguire cose in apparenza banali e all’ordine del giorno.

> In amore, giornata dove le conferme saranno necessarie. Meno chiacchiere e più fatti, questo è il tuo motto.

>

> Bilancia [♎️]

> Mi piace questo giovedì caro Bilancia per tornare a recuperare forma fisica e parlantina che ti aiuta negli affari e nelle relazioni con l’esterno.

> Mercurio da poco in Sagittario può incentivarti agli spostamenti o a farti arrivare conferme su un progetto lavorativo che stai seguendo da tempo.

> Sei pronto a mettere in atto cambiamenti costruttivi anche in amore: un sentimento riprende piano piano quota e anche possibili gelosie e incomprensioni, tornano in equilibrio.

> L’assetto della forma fisica beneficia ancora di Venere nel segno che promuove diete, esercizio fisico e un accurato cambio di look per sentirti più seducente anche solo per te stesso. Nella professione ti raccomando massima chiarezza se collabori con persone nuove: polemiche o invidie potrebbero rovinarti l’atmosfera che e comunque positiva. Non ti curar di loro, ma guarda e passa.

>

> Scorpione [♏️]

> C’è di tutto nel tuo cielo caro Scorpione e in quel tutto è racchiusa la potenza della tua rinascita.

> Sole e Marte nei tuoi segno, sostengono le energie mentali e fisiche, donandoti una marcia in più anche ne l’Eros che si tinge di gelosia e passioni viscerali come piacciono a te.

> C’è da dire però oggi con la Luna in quadratura in Acquario assieme a Plutone che potresti sentirti frastornato in un sentimento che non sai come esternare verso chi ti interessa. Anche in famiglia risulta delicato il dialogo e ti consiglio appunto di non cedere a possibili polemiche e critiche: ora hai bisogno di estimatori e non di gente che ti butta giù perché non regge la tua forza e le tue vibrazioni. Elevati anche nel lavoro, dove sono necessarie delle scelte. Farai tutto a tempo debito, oggi dedicati al tuo relax interiore.

>

> Sagittario [♐️]

> Mercurio in ingresso nel tuo segno caro Sagittario, agevola comunicazioni di lavoro e sblocca situazioni di guadagno ferme già dallo scorso settembre Oggi sei pronto a investire su te stesso e sulle tue competenze professionali. In amore vige la regola della presenza e del rispetto: hai bisogno di sentirti più considerato da chi ami. Forma fisica in rialzo, ma presta attenzioni a intolleranze alimentari e allo stomaco che resta punto debole assieme alla schiena per le troppe tensioni accumulate. I sogni si realizzano quando hai il coraggio di fare qualche cosa di insolito.

> È necessario andare oltre se vuoi ammirare un nuovo panorama.

>

> Capricorno [♑️]

> Mercurio entrando nel settore a te dedicato caro Capricorno all’introspezione, fa nascere dentro di te ancora più forte l’esigenza di riflettere e attendere momenti migliori. In amore oggi ci sono ancora questioni in sospeso che pesano sulla fiducia che devi recuperare verso una determinata persona. Marte aiuta nelle energie e nella possibilità di recuperare anche dei soldi, il che non è affatto male. Permane però un tuo stato d’animo un po’ disilluso e provato dai recenti ostacoli, specie nel settore delle relazioni. Ti consiglio di agire con molta calma, lasciando anche fluire il corso degli eventi. Non temere i rimpianti in amore, sono peggio i rimorsi per te che vuoi tenere sempre tutto sotto controllo e sentirti in pace con la tua coscienza.

>

> Acquario [♒️]

> Eppur si muove? Che cosa caro Acquario? Beh in primis la tua volontà di stare meglio e si intrattenere relazioni basate sulla trasparenza e reciprocità di sentimenti. Oggi la Luna nel tuo segno è la presenza di Mercurio in sestile nel Sagittario, fanno recuperare fiducia e prontezza di riflessi. Ora sai cosa vuoi dire a quella persona e come lo vuoi dire soprattutto, senza più condizionamenti ne mezze misure che ti hanno fatto sentire sospeso nella tua relazione. Nel lavoro, giornata produttiva per i contatti e per le firme di accordi, a patto di circondarti di persone serie: Sole e Marte negativi invitano alla prudenza e alla tutela delle spese e degli affari. Non tutti sono sinceri con te, ma questo già lo sapevi.

>

> Pesci [♓️]

> Giornata. questa caro Pesci che invita alla creatività ma anche alla gestione delle tue risorse fisiche. Mercurio in quadratura in Sagittario può portare a galla scadenze da pagare o farti sentire il bisogno di stare più concentrato e defilato dal tuo solito ambiente. Hai dunque necessità di prenderti degli spazi che siano solo tuoi e questo vale anche in amore, dove resta alta l’energia della passione ma anche la certezza che non vuoi più mettere in discussione degli aspetti del tuo modo di essere per compiacere gli altri.

Giove, Saturno e Nettuno sono molto positivi per la professione e già dalla seconda parte del mese di novembre potresti ricevere in merito conferme importanti.> Usa questo stato di grazia per brillare come solo tu e la tua originalità sanno fare.