Vertice Trump-Zelensky, ci sarà anche Meloni con von der Leyen, Macron e Merz

Dopo l'incontro con Vladimir Putin è la volta di Volodymyr Zelensky.Domani il presidente ucraino sarà alla Casa Bianca per un vertice con Donald Trump a cui parteciperà anche l'Europa. Saranno presenti, infatti, non solo Ursula von der Leyen, ma anche i leader Ue Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. Oggi, intanto, a Bruxelles la riunione dei volenterosi con lo stesso Zelensky
Ucraina: media, oggi alle 15 riunione Volenterosi
Alle ore 15 si terrà la riunione in videoconferenza della Coalizione dei volenterosi, che sarà co-presieduta da Parigi, Londra e Berlino. Il presidente francese, Emmanuel Macron, parteciperà in videoconferenza dal forte di Brégançon. Presente in collegamento anche la premier Giorgia Meloni. L'ultima riunione della coalizione dei volenterosi si è tenuta mercoledì 13 agosto.
Anche Giorgia Meloni domani a Washington
La premier Giorgia Meloni sarà domani a Washington per partecipare all'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca insieme a Volodymyr Zelensky, Ursula Von der Leyen e altri leader europei.
Anche Macron domani a Washington con Zelensky
L'Eliseo rende noto che anche il presidente francese Emmanuel Macron si recherà domani a Washington con il leader ucraino Volodymyr Zelensky per l'incontro con Donald Trump. Macron "si recherà domani a Washington al fianco del presidente Zelensky e di diversi dirigenti europei per proseguire il lavoro di coordinamento fra gli europei e gli Stati Uniti nell'obiettivo di giungere a una pace giusta e duratura che preservi gli interessi vitali dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa", riferisce la nota dell'Eliseo.
Merz e Stubb domani a Washington con Zelensky
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb si recheranno domani a Washington con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per incontrare Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riferiscono il governo tedesco e la presidenza finlandese.
Meloni rientrata a Roma, oggi la call coi Volenterosi
La premier Giorgia Meloni è rientrata oggi a Roma dal periodo di vacanze in Grecia e nel pomeriggio, dalle 15, parteciperà alla call della Coalizione dei volenterosi per fare il punto della situazione dopo il vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.
Von der Leyen: "Oggi Zelensky a Bruxelles per call Volenterosi"
"Questo pomeriggio accoglierò Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla Coalizione dei Volonterosi". Lo afferma la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen su X. La riunione è in programma in videoconferenza oggi alle 15 alla vigilia del viaggio del presidente ucraino alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump dei risultati dell'incontro in Alaska con Vladimir Putin.
Anche il segretario della Nato alla Casa Bianca con Zelensky
Ci sarà anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei lunedì a Washington per la riunione organizzata alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo fa sapere il suo ufficio in una nota
Ue, von der Leyen e altri europei domani a Washington
"Su richiesta del Presidente Zelensky, domani parteciperò all'incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca". Lo dichiara su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La partecipazione sarà in presenza a Washington, fa sapere la Commissione