Vertice Trump-Zelensky, ci sarà anche Meloni con von der Leyen, Macron e Merz

L'Eliseo rende noto che anche il presidente francese Emmanuel Macron si recherà domani a Washington con il leader ucraino Volodymyr Zelensky per l'incontro con Donald Trump. Macron "si recherà domani a Washington al fianco del presidente Zelensky e di diversi dirigenti europei per proseguire il lavoro di coordinamento fra gli europei e gli Stati Uniti nell'obiettivo di giungere a una pace giusta e duratura che preservi gli interessi vitali dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa", riferisce la nota dell'Eliseo.