Zelensky: "La Russia ha lanciato oltre 450 droni e 30 missili contro l'Ucraina"

Un bambino di sette anni ferito durante un attacco con un drone russo è morto in ospedale a Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform."Un bambino di sette anni, ferito in un attacco russo durante la notte, è morto in ospedale. I medici hanno lottato fino alla fine per salvargli la vita, ma le ferite erano troppo gravi", si legge nel post. Altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco.A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale.

Lo riferisce su Facebook la società regionale di fornitura di gas Zaporizhgaz."Informazioni urgenti per i residenti e le imprese di Zaporizhzhia! - si legge nella nota - A causa dei danni agli impianti del gas causati dai bombardamenti nemici, è estremamente importante limitare temporaneamente l'uso del gas naturale. Si prega di utilizzare gli apparecchi a gas il meno possibile fino al completamento dei lavori di riparazione di emergenza. Ciò è necessario per stabilizzare la pressione nella rete ed evitare interruzioni".

Intanto le difese aeree hanno abbattuto 23 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Così, sulla Tass, il ministero della Difesa russo.

"Nella notte scorsa, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 23 droni ucraini ad ala fissa: dieci nella regione di Belgorod, dieci sul Mar Nero e tre nella regione di Bryansk", si legge nel comunicato.

Sindaco di Kiev "Riva sinistra città senza elettricità dopo raid russo" A causa di un massiccio attacco dei russi, a Kiev si registrano interruzioni di corrente e problemi con l’approvvigionamento idrico. In particolare, la parte sinistra della città è rimasta senza elettricità. Lo hanno affermato il sindaco della capitale Vitali Klitschko e la compagnia Dtek su Telegram. Klitschko ha inizialmente riferito che, a seguito degli attacchi contro le infrastrutture critiche, si sono verificati problemi con la fornitura di elettricità. Successivamente ha segnalato una situazione difficile nella parte sinistra della città. "La riva sinistra della capitale è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la fornitura d’acqua", ha detto, aggiungendo che i tecnici del settore energetico stanno lavorando al ripristino della rete elettrica, ma la situazione resta complessa. Anche Dtek ha comunicato che la compagnia è già al lavoro per ripristinare la fornitura, dando priorità agli impianti di infrastruttura critica.