Ucraina, Putin schiera 700mila militari al fronte. Trump: "Deluso, ma non voglio III guerra mondiale". La diretta

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sostiene che Mosca sia "pronta alla ricerca" di quelli che definisce "compromessi" per mettere fine alla guerra in Ucraina ma "a condizione" che "siano garantiti" quelli che secondo lui sarebbero "i legittimi interessi di sicurezza" della Russia e quelli che chiama "i legittimi interessi dei russofoni in Ucraina". Lo riporta la Tass riprendendo una intervista di Lavrov al primo canale russo. "La posizione dell'amministrazione Trump include la comprensione dei problemi legati alla Nato, e lo hanno dichiarato pubblicamente. C'è anche la consapevolezza che i referendum tenutisi in Crimea e in altri territori non possono essere ignorati", ha affermato Lavrov. La Russia - le cui truppe hanno invaso l'Ucraina nel 2022 - afferma di essersi annessa le quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia (che i suoi soldati occupano solo in parte) con dei cosiddetti "referendum" non riconosciuti dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale e che si ritiene si siano svolti senza il minimo rispetto degli standard democratici. Mosca inoltre ha di fatto preso il controllo della Crimea nel 2014 con la forza e con un controverso referendum, in violazione del diritto internazionale.