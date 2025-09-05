Ucraina, Putin: "Le truppe occidentali sarebbero un bersaglio"

"La parte ucraina vuole questo incontro e lo ha proposto. Io dico, siamo pronti, venite. Garantiremo le necessarie condizioni di lavoro e di sicurezza, una garanzia del 100%": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico di Vladivostok. Lo riporta la Tass. "Se ci dicono che vogliono incontrarci e che dovremmo andare da qualche parte per avere l'incontro, credo che queste richieste siano semplicemente eccessive. Se vogliono incontrarci, siamo pronti. Il miglior luogo è la capitale della Russia, la città eroina Mosca", ha detto ancora Putin, ripreso stavolta da Interfax.