Ucraina, Putin: "Le truppe occidentali sarebbero un bersaglio"

Il giorno dopo la riunione della coalizione dei Volenterosi, a Parigi, si riaccende con toni aspri il confronto tra la Russia e l'Occidente legato alle sorti dell'Ucraina.Il presidente russo, Vladimir Putin, afferma che eventuali truppe occidentali dovessero comparire a sostegno di Kiev diventerebbero, automaticamente, un bersaglio per Mosca. Al contempo torna a dichiararsi disposto a vari tipi di incontri sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, inclusi colloqui trilaterali con Trump e Zelensky.
Putin, garantiamo sicurezza delegazione Kiev se colloqui a Mosca
"La parte ucraina vuole questo incontro e lo ha proposto. Io dico, siamo pronti, venite. Garantiremo le necessarie condizioni di lavoro e di sicurezza, una garanzia del 100%": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico di Vladivostok. Lo riporta la Tass. "Se ci dicono che vogliono incontrarci e che dovremmo andare da qualche parte per avere l'incontro, credo che queste richieste siano semplicemente eccessive. Se vogliono incontrarci, siamo pronti. Il miglior luogo è la capitale della Russia, la città eroina Mosca", ha detto ancora Putin, ripreso stavolta da Interfax.
Zelensky: "Trump deluso da Ungheria e Slovacchia"
Il presidente Usa, Donald Trump, "è deluso da alcuni Paesi europei, in particolare Ungheria e Slovacchia, che continuano a comprare petrolio russo. L'America vuole invece seriamente tagliare i redditi russi provenienti dall'esportazione di energia". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aprendo il Forum Teha a Cernobbio, collegato in videoconferenza, riferendo della riunione della telefonata di ieri dei leader europei con Trump nell'ambito della riunione della cosiddetta 'coalizione dei volenterosì. "È la strada giusta da intraprendere. Meno la Russia vende petrolio, meno potrà spendere per armamenti", ha aggiunto Zelensky.
Putin: "Mosca luogo migliore per incontro con Zelensky"
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che Mosca è il luogo migliore per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Se qualcuno vuole davvero incontrarci, noi siamo pronti. Il luogo migliore per farlo è la capitale della Federazione Russa, la città eroica di Mosca", ha dichiarato Putin durante la sessione plenaria dell'East economic forum di Vladivostock, aggiungendo che la Russia è pronta a fornire garanzie di sicurezza a Zelensky e ai rappresentanti di Kiev se decidessero di recarsi nella capitale russa. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.
Putin: "Truppe occidentali in Ucraina diverrebbero bersaglio legittimo"
Le truppe Nato, nel caso in cui comparissero in Ucraina, diventerebbero obiettivi legittimi per l'esercito russo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante la sessione plenaria dell'East Economic Forum, come riporta la Tass. "Per quanto riguarda i possibili contingenti militari in Ucraina, questo è uno dei motivi principali per attirare l'Ucraina nella Nato. Pertanto, se alcune truppe dovessero comparire lì, specialmente ora, durante le operazioni militari, partiremo dal presupposto che questi saranno obiettivi legittimi da distruggere", ha affermato Putin.
Peskov: "Nessun progresso nei colloqui Putin-Trump"
La presidenza russa non ha nulla da annunciare su possibili nuovi colloqui tra Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Al momento - afferma alla Tass - non ci sono stati risultati preliminari"