Cremlino: "La non adesione di Kiev alla Nato è pietra angolare dei negoziati"

Domenica a Berlino Zelensky ha incontrato l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner. La ricerca di possibili compromessi ha incontrato ostacoli importanti, tra cui il controllo della regione orientale ucraina di Donetsk, che è per lo più occupata dalle forze russe. Zelensky si è detto pronto a rinunciare alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato se gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali forniranno a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle offerte ai membri dell'Alleanza. Tuttavia, l'Ucraina ha continuato a respingere la richiesta degli Stati Uniti di cedere territori alla Russia. Putin vuole che l'Ucraina ritiri le sue forze dalla parte della regione di Donetsk ancora sotto il suo controllo tra le condizioni chiave per la pace. Il presidente russo ha anche definito la richiesta dell'Ucraina di aderire alla Nato una grave minaccia per la sicurezza di Mosca e una ragione per lanciare l'invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Il Cremlino ha chiesto all'Ucraina di rinunciare alla richiesta di adesione all'alleanza come parte di qualsiasi potenziale accordo di pace. Zelensky ha sottolineato che qualsiasi garanzia di sicurezza occidentale dovrà essere legalmente vincolante e sostenuta dal Congresso degli Stati Uniti. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha guidato gli sforzi europei a sostegno dell'Ucraina insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro britannico Keir Starmer, ha dichiarato sabato che "i decenni di 'Pax Americana' sono in gran parte finiti per noi in Europa e anche per noi in Germania".