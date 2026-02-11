Ucraina, Zelensky dice sì a Trump: "Elezioni entro il 15 maggio"

Il Financial Times scrive che il 24 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà le elezioni presidenziali e un referendum sull'accordo di pace, da svolgersi entro il 15 maggio.
"Il 24 febbraio Zelensky annuncerà data elezioni e referendum"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.
Raid russo uccide tre bambini e un adulto nella regione di Kharkiv
Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. "Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti" nel raid che ha colpito un'abitazione nella città di Bogodukhiv vicino al confine russo, ha specificato Synegubov.
La Russia avanza nel Donetsk
Le truppe russe hanno registrato progressi in due aree vicino a Kostiantynivka, nella Repubblica Popolare di Donetsk: Ilyinivka e Stepanivka. Lo ha dichiarato alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko. “Per quanto riguarda Kostiantynivka, nelle ultime 24 ore si sono principalmente verificate battaglie di posizione, con leggere espansioni della zona di controllo nelle aree di Ilyinivka e Stepanivka”, ha spiegato.Secondo Marochko, le forze ucraine stanno cercando di riconquistare posizioni perse nei pressi della stazione ferroviaria della città, dove i combattimenti sono descritti come 'feroci, intensi e tesì. La scorsa settimana, le truppe russe avevano ampliato la loro area di controllo fino a 1,5 km attorno a tre insediamenti vicini a Kostiantynivka.