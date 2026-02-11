Le truppe russe hanno registrato progressi in due aree vicino a Kostiantynivka, nella Repubblica Popolare di Donetsk: Ilyinivka e Stepanivka. Lo ha dichiarato alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko. “Per quanto riguarda Kostiantynivka, nelle ultime 24 ore si sono principalmente verificate battaglie di posizione, con leggere espansioni della zona di controllo nelle aree di Ilyinivka e Stepanivka”, ha spiegato.Secondo Marochko, le forze ucraine stanno cercando di riconquistare posizioni perse nei pressi della stazione ferroviaria della città, dove i combattimenti sono descritti come 'feroci, intensi e tesì. La scorsa settimana, le truppe russe avevano ampliato la loro area di controllo fino a 1,5 km attorno a tre insediamenti vicini a Kostiantynivka.