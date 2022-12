"Missili Patriot per Kiev". Svolta Usa sulle forniture

Gli Stati Uniti starebbero finalizzando l’invio del sistema di difesa missilistica Patriot in Ucraina. La definitiva fumata bianca potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Il piano del Pentagono deve ancora essere approvato dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, prima di essere inviato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per la firma conclusiva dell’iter burocratico. Ricordiamo che Kiev ha più volte chiesto a Washington l'avanzato dispositivo militare, altamente efficace nell'intercettare i missili balistici e da crociera. Se, come è probabile, non dovessero esserci intoppi, si tratterebbe del sistema di armi difensive a lungo raggio più efficace inviato nel Paese dallo scoppio delle ostilità.

La mossa di Biden

La notizia è stata data dalla Cnn, che ha citato due funzionari statunitensi e un alto funzionario dell’amministrazione Usa. I tre funzionari hanno detto che ci si aspetta una approvazione di Biden. Non è tuttavia chiaro quanti lanciamissili verranno inviati. Ogni batteria comprende un radar, computer, generatori, un sistema di controllo e otto lanciatori, ciascuno con quattro missili.

Una volta finalizzati i piani, i Patriot dovrebbero essere spediti rapidamente nei prossimi giorni e gli ucraini addestrati, per usarli, in una base dell'esercito americano a Grafenwoehr, in Germania, sempre secondo i funzionari Usa.

L'Ucraina ha chiesto il sistema Patriot per mesi, ma le sfide logistiche per consegnarlo e gestirlo erano (e restano) enormi. Nonostante questi ostacoli, la realtà di ciò che sta accadendo sul campo avrebbe portato l'amministrazione Biden a prendere la decisione per l'invio, ha detto l'alto funzionario dell'amministrazione, sottolineando i continui e intensi attacchi missilistici russi.

L’importanza del sistema Patriot

A differenza dei sistemi di difesa aerea più piccoli, le batterie missilistiche Patriot necessitano di equipaggi molto più grandi, che richiedono dozzine di personale per farle funzionare correttamente. L'addestramento richiede normalmente diversi mesi. Questo processo dovrebbe presto essere eseguito dagli Stati Uniti sotto la pressione di attacchi aerei quasi quotidiani dalla Russia.

Il sistema è ampiamente considerato una delle armi a lungo raggio più capaci per difendere lo spazio aereo dai missili balistici e da crociera in arrivo, nonché da alcuni aerei. A causa della sua capacità a lungo raggio e ad alta quota, può potenzialmente abbattere missili e aerei russi lontano dai loro obiettivi previsti all'interno dell'Ucraina. Il missile Patriot ha una lunghezza di cinque metri e 31, un diametro di 40 centimetri, una velocità di volo lievemente superiore ai 4.600 chilometri orari, ed una gittata utile compresa fra i 60 e gli 80 chilometri. Un battaglione Patriot ha sei unità di fuoco dotate complessivamente di 192 lanciamissili.

In precedenza, gli Stati Uniti hanno inviato batterie Patriot ad alleati della Nato, come la Polonia, per rafforzare le loro difese. Negli ultimi anni, Washington ha inviato missili Patriot in Arabia Saudita e Iraq per contrastare le minacce poste dall'Iran e dai suoi delegati, e nella regione del Pacifico per scoraggiare la Corea del Nord. In totale, più di una dozzina di alleati Usa, tra cui Germania, Giappone e Israele, hanno acquistato questo sistema difensivo. Lo stesso che potrebbe presto sbarcare in Ucraina.