Usa, sospesi i visti per i palestinesi di Gaza: ecco chi c'è dietro la mossa di Trump

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di tutti i visti turistici per i cittadini della Striscia di Gaza, in attesa di una revisione “completa e approfondita” delle procedure utilizzate per il rilascio di un numero limitato di visti medico-umanitari temporanei.

Secondo la nota ufficiale, la misura resterà in vigore fino al termine di questo riesame. L’iniziativa arriva dopo polemiche legate all’arrivo negli USA di persone evacuate da Gaza per cure mediche. L’organizzazione HEAL Palestine ha spiegato di aver trasferito 148 persone, tra cui 63 bambini gravemente feriti, in ospedali americani. La decisione ha sollevato forti critiche: il Council on American-Islamic Relations l’ha definita “un atto di crudeltà intenzionale”, mentre il Palestine Children’s Relief Fund ha avvertito che potrebbe impedire a minori gravemente malati di ricevere trattamenti salvavita negli Stati Uniti.

Why is it the responsibility of the US to accept Palestinian families in the plane load from Gaza? They have doctors in the Middle East.



You still haven’t explained why no other country wants them. How sick can these Gazans be if they can sit on a plane for 22 hours?



This is… https://t.co/4OW0Ky67Wv — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 16, 2025

L’influencer Maga Laura Loomer, vicina a Donald Trump, ha rivendicato il merito della decisione dell’amministrazione americana. Secondo quanto dichiarato dalla podcaster, l’annuncio del Dipartimento di Stato sarebbe arrivato “in seguito alla pubblicazione dei [suoi] rapporti che denunciavano l’arrivo di cittadini di Gaza negli aeroporti di tutti gli Stati Uniti”. Nella giornata di ieri, Loomer ha diffuso diversi post riguardo presunti voli organizzati da HEAL Palestine, un’organizzazione impegnata nell’evacuazione e nell’assistenza medica ai palestinesi feriti – in particolare ai bambini – durante l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. Loomer ha però attaccato duramente il programma, chiedendo che “l’amministrazione Trump ponga fine a questo abominio il prima possibile, prima che un familiare di uno di questi cittadini di Gaza si rivolti contro di loro e uccida americani per Hamas”.

Secondo un'analisi dei dati mensili pubblicati sul sito web del Dipartimento, nel 2025 gli Stati Uniti hanno rilasciato oltre 3.800 visti turistici B1/B2, che consentono agli stranieri di richiedere cure mediche negli Stati Uniti, tale cifra include 640 visti rilasciati a maggio.

La dichiarazione di Loomer ha suscitato: il deputato statunitense Chip Roy, del Texas, ha affermato che avrebbe indagato sulla questione, mentre il deputato Randy Fine, della Florida, l'ha descritta come un "rischio per la sicurezza nazionale".