Putin annuncia due giorni di tregua, ma Usa e Ucraina si spaccano sul piano di pace

Ascolta ora 00:00 00:00

La fine della guerra in Ucraina sembra ancora lontana e le trattative per un cessate il fuoco procedono molto a rilento. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, funzionari americani hanno presentato alle controparti europee e di Kiev a Parigi un piano di pace. I dettagli non sono stati resi noti e inizialmente è stata diffusa dal New York Post la notizia che il Paese invaso fosse “d’accordo al 90%” con la proposta, ma è arrivata rapidamente la smentita.

Il ministero della Difesa ucraino, in una dichiarazione a Sky News, ha affermato di “non prendere decisioni politiche” e, pertanto, di non poter effettuare “valutazioni percentuali”. “Abbiamo diverse posizioni di principio: abbiamo sostenuto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo l'11 marzo, mentre la Russia non ha sostenuto la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti e continua a colpire quotidianamente città e infrastrutture ucraine”, è stato spiegato. “In queste condizioni, non è chiaro come si possa discutere o misurare in percentuali i progressi di qualsiasi dialogo”. In più, il dicastero ucraino ha sottolineato che il punto chiave è garantire il funzionamento e il monitoraggio affidabile di un possibile cessate il fuoco. Il tempo a disposizione di Kiev per trovare un accordo con gli americani, però, sta per scadere.

Secondo quanto riportato da Axios, che ha citato tre diplomatici europei, la minaccia del presidente Donald Trump di abbandonare i negoziati per la fine della guerra era diretta proprio all’Ucraina e non a Mosca. Secondo il sito di news, inoltre, una fonte vicina al governo del Paese attaccato dalla Russia ha esplicitato la sua preoccupazione sul fatto che i commenti del segretario di Stato Usa Marco Rubio fossero mirati a fare pressione al suo governo e che “un ritiro di Trump dai negoziati potesse portare alla sospensione degli aiuti militari all’Ucraina”.

Sono previsti per la settimana prossima altri colloqui a Londra tra i partner ucraini, europei e americani, dove si tenterà di fare progressi ulteriori, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della tregua. Per il momento, l’unico dettaglio del piano di pace su cui le delegazioni stanno lavorando è stato diffuso da Bloomberg, che ha citato una fonte informata secondo la quale gli Stati Uniti sarebbero disposti a riconoscere il controllo russo sulla penisola di Crimea.

Nel frattempo, sul fronte bellico, Mosca ha annunciato di aver riconquistato il penultimo villaggio ancora sotto il controllo ucraino nella regione di Kursk. “Durante le operazioni offensive, unità del Gruppo Truppe Settentrionali hanno liberato il villaggio di Oleshnya”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. L’unico caposaldo delle truppe di Kiev nell’area, dunque, è il centro abitato di Gornal. A marzo, l’armata di Putin ha riconquistato vaste porzioni del territorio occupato dagli ucraini nell’offensiva a sorpresa lanciata nell’agosto scorso. Le truppe dello zar sono ora tornate al confine, da dove possono minacciare la regione di Sumy.

E il presidente Vladimir Putin ha annunciato una tregua pasquale per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 aprile. "Sulla base di considerazioni umanitarie, a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì, la parte russa proclama una tregua pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano interrotte per questo periodo", ha dichiarato lo zar dopo aver incontrato al Cremlino il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov.

"Prevediamo che la parte ucraina seguirà il nostro esempio. Allo stesso tempo, le nostre truppe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni della tregua e provocazioni da parte del nemico, nonché qualsiasi sua azione aggressiva".