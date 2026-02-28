"Vedo i missili iraniani dalla finestra", il racconto choc di un connazionale a Dubai

Sono ore di estrema tensione a Dubai dopo che l'Iran ha deciso di far partire la sua rappresaglia. La città sta vivendo un clima di paura e incertezza senza precedenti a causa dell'attacco missilistico lanciato da Teheran. A riportare una preziosa testimonianza di questi momenti ad altissima tensione è un nostro connazionale che da circa dieci anni dimora nella penisola arabica. "Vedo i missili dalla finestra di casa, questa notte probabilmente non dormirò", ha dichiarato, come riportato da Leggo.it.

L'uomo è uno dei tanti italiani che si è trasferito per lavoro negli Emirati e che certo oggi non si aspettava di trovarsi coinvolto in una situazione del genere. "In tutti questi anni non ho mai vissuto una tensione così forte. Stavo lavorando e ho sentito le esplosioni, sono scappato a casa", ha confessato, non nascondendo la paura provata.

Proprio in questi giorni, fra l'altro, è stato raggiunto dai genitori, che sono andati a trovarlo a Dubai. Impossibile salire su un aereo, al momento. I familiari dell'uomo sono bloccati insieme a lui. "Ora siamo tutti in casa e guardiamo i missili esplodere sopra le nostre teste, abbattuti dallo scudo", ha spiegato.

E intanto i missili cadono, abbattendo i loro obiettivi. Nel pomeriggio, uno di questi ha colpito una zona vicino a Palm Jumeirah. Persino l'hotel Fairmont non è stato risparmiato.

"Mi arrivano video e foto in continuazione da amici. Stiamo tutti seguendo con apprensione l'evoluzione della situazione. Si avvertono forti scoppi di continuo, non sappiamo cosa potrebbe accadere", ha concluso il nostro connazionale.

Chi vive a Dubai non può