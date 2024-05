Veicolo Onu colpito vicino a Rafah: un ferito. Israele: "Stiamo indagando"

Un veicolo delle Nazioni Unite è stato bersagliato da una raffica di proiettili vicino al valico di Rafah, nella zona sud di Gaza. La notizia è stata riportata da Haaretz, che ha citato rapporti palestinesi. Secondo le prime indiscrezioni, vi sarebbe almeno un ferito.

A UN vehicle was attacked in southern Gaza's Rafah. Palestinian media reports a Palestinian driver was killed and a UN worker injured, in serious condition.



The incident occurred near the Rafah Crossing, currently under Israeli control. It's unclear who opened fire.… pic.twitter.com/djtLHuZrcS