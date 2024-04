La volontaria australiana, il cuoco polacco e i cittadini stranieri: chi sono i cooperanti morti nel raid a Gaza

La tragedia dei sette operatori umanitari morti nella notte a Gaza, tra i quali vi sono i primi provenienti dall’estero ad essere stati uccisi nella Striscia, hanno scosso profondamente la comunità internazionale. Gli Stati Uniti si sono detti “profondamente turbati” e con “il cuore spezzato”. Lo Stato ebraico ha promesso un’indagine approfondita sull’accaduto.

Per quanto riguarda l’identità delle vittime, l’unica per il momento divulgata e accertata è quella dell’australiana Lalzawmi Frankcom, detta Zomi, 43 anni e originaria di Melbourne. Una settimana fa era apparsa in un video girato dall’Ong World Central Kitchen proprio nell’exclave. La famiglia della donna ha già diffuso un comunicato in cui ne piange la morte: “ Piangiamo la notizia che la nostra coraggiosa, amata Zomi è stata uccisa facendo il lavoro che amava, portando cibo alla gente di Gaza. Era una persona gentile, altruista e fuori dal comune, che viaggiava per il mondo ad aiutare chi ne aveva bisogno ”.

Lavorava per Wck da cinque anni. Per quanto riguarda le altre vittime, grazie alle foto dei loro passaporti circolati sui social è stato possibile stabilire che una di loro è il polacco Damian Rafal Sobol, nato nel 1988 e addetto alle cucine. Dal governo di Varsavia non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Un’altra è il palestinese Saif Essam Abu Tala e vi sono anche morti con cittadinanza britannica e canadese.

Dopo la conferma del decesso di Zomi, il premier australiano Anthony Albanese, che più volte ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza, ha convocato l’ambasciatore israeliano a Canberra e ha definito l’uccisione della volontaria come “inaccettabile”. L’Ong World Central Kitchen ha inoltre annunciato l’immediata sospensione di tutte le sue operazioni nella Striscia. Una decisione, questa, che avrà conseguenze gravi per la popolazione palestinese, la cui situazione umanitaria continua a peggiorare.