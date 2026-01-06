Zelensky cambia strategia ma teme l’inverno. Oggi il vertice dei volenterosi (con gli Usa)

Il conflitto ucraino appare sempre più come un intreccio serrato di fronti che si sovrappongono e si condizionano a vicenda: la guerra combattuta sul terreno, la partita diplomatica nelle capitali occidentali e la tenuta politica interna, tutte parte di un unico, instabile, equilibrio. Mosca intensifica la pressione militare e la campagna contro le infrastrutture energetiche, mentre Kiev reagisce colpendo in profondità il territorio russo e riorganizzando la propria catena di comando. In parallelo, sul piano diplomatico, Parigi si prepara a ospitare una nuova riunione della Coalizione dei volenterosi, chiamata a trasformare le dichiarazioni di sostegno in garanzie di sicurezza concrete.

Kiev cambia marcia. Yevhen Khmara prende il comando dei servizi interni, mentre Vasyl Maliuk, architetto degli attacchi al ponte di Crimea e ai bombardieri russi, viene ridimensionato. Più operazioni asimmetriche, più risultati concreti: la linea di Zelensky è chiara. Dmytro Kuleba potrebbe guidare l'intelligence estera. Chrystia Freeland, già vice premier canadese, diventa consulente per lo sviluppo economico. Il nuovo ministro della Difesa Fedorov riceve l'incarico di rivoluzionare la tecnologia militare. Messaggio doppio: a Kiev per imprimere una svolta operativa, all'Occidente per ribadire la capacità di colpire Mosca e sollecitare nuove difese aeree e risorse per i droni. Sullo sfondo, un inverno durissimo: Kiev sottozero, migliaia senza riscaldamento, una guerra energetica che logora la resilienza del Paese.

A Parigi intanto oggi è prevista la riunione dei volenterosi. Bruxelles parla di progressi, ma il vero segnale è la presenza americana: Witkoff e Jared Kushner al tavolo. Non si discute di adesione alla Nato, ma di garanzie: la diplomazia naviga tra urgenza militare e limiti del consenso occidentale. Dall'Unione Europea arriva nel frattempo la prima tranche del prestito da 90 miliardi (senza l'ok di Orban), che sarà erogata entro il secondo trimestre e rafforzerà Kiev sul fronte economico e militare.

Sul terreno la guerra resta mobile e brutale. Mosca rivendica la presa di Hrabovske, villaggio di confine nella regione di Sumy già svuotato dopo il rapimento di decine di anziani, un avanzamento limitato, ma rivelatore della pressione costante lungo la frontiera nord-orientale. Più a sud i missili colpiscono le città: gravi danni alle infrastrutture energetiche di Kharkiv, un raid a Dnipro contro un'azienda statunitense con una vasta fuoriuscita di petrolio, e a Kherson un attacco di droni su un punto di aiuti umanitari che lascia un morto e due feriti. Kiev risponde spingendo il conflitto oltreconfine: dall'inizio dell'anno la capitale russa è bersaglio quotidiano di droni, segno di un salto di intensità rispetto ai raid episodici del passato. A Lipetsk, nel cuore industriale della Russia, un attacco incendia un impianto per l'industria della difesa.

«La Russia non prende realmente sul serio il lavoro delle diplomazie e vuole prolungare la guerra», sottolinea Zelensky.

Sul piano retorico Medvedev riadatta a proprio piacimento la vicenda Maduro, evocando il rapimento dello stesso Zelensky e del cancelliere tedesco Merz, suscitando la dura condanna di Berlino.