Zelensky sente Trump: "Accordo per difendere i nostri cieli"

"Dopo il massiccio attacco aereo russo di stanotte sull'Ucraina, abbiamo scoperto a Kiev un componente di un drone da combattimento russo-iraniano 'Shahed-136”/“Geran-2' prodotto in Cina e fornito proprio di recente". Lo riferisce il ministero degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, in un post su X. "Che ironia", scrive Sybiha, sottolineando che "proprio alla vigilia, l'edificio del consolato generale cinese a Odessa ha subito lievi danni a causa degli attacchi russi sulla città". "Non c'è metafora migliore per spiegare come Putin continui a intensificare la sua guerra e il suo terrore coinvolgendo altri, tra cui le truppe nordcoreane, le armi iraniane e alcuni produttori cinesi", prosegue il capo della diplomazia di Kiev.



La sicurezza in Europa, in Medioriente e nell'Indo-Pacifico è inestricabilmente legata. Non si tratta di una gara di attenzione. Contrastare l'aggressione e il terrore russo in Europa contribuisce direttamente a rafforzare la sicurezza in Medioriente e nell'Indo-Pacifico", aggiunge Sybiha. "Esortiamo gli Stati Uniti e la comunità internazionale ad aumentare la pressione sia sul regime di Mosca e sul suo budget di guerra, sia su tutti coloro che nel mondo sostengono lo sforzo bellico della Russia e permettono a Putin di continuare a uccidere in Ucraina. Non c'è più tempo per aspettare", conclude.