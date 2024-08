Lo schianto dell'F-16 e la decisione di Zelensky: destituito il capo dell'aeronautica

L'incidente dell'F-16 caduto in combattimento in Ucraina non è rimasto privo di conseguenze. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di destituire il comandante dell'aeronautica militare Mykola Oleshchuk, annunciandolo su Telegram. La notizia giunge a 24 ora di distanza da quella relativa all'annuncio dello schianto di uno dei caccia F-16 americani lo scorso 26 agosto.

Incidente, ancora tinto di giallo, con ipotesi che vanno dall'errore del pilota fino al fuoco amico. A tal proposito è stata aperta un'indagine. Nel post del presidente ucraino si legge: "Ho deciso di sostituire il comandante dell'aeronautica militare delle forze armate ucraine. Sono infinitamente grato a tutti i nostri piloti militari, ingegneri, soldati dei gruppi di fuoco mobili e equipaggi della difesa aerea.