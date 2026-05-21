Guida alla 15esima tappa tra divieti, mostre ed eventi

Milanesi attenzione. Dopo 5 anni di assenza il Giro torna in città per la tappa numero 15. Lasciate alle spalle le prime fatiche sulle Alpi, la frazione in programma il 24 maggio parte da Voghera per finire a Milano, con un circuito cittadino da ripetere quattro volte per 136 km.

La corsa rosa farà il suo ingresso in viale Toscana per proseguire lungo la circonvallazione esterna fino a viale Abruzzi, in piazzale Loreto si gira e si torna indietro per risalire corso Buoneos Aires, piazza Oberdan, porta Venezia, via Palestro, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Mascagni, viale Bianca Maria, piazza V Giornate, viale Regina Margherita, via Campi, via Spartaco, via Maestri Campionesi, viale Umbria, piazzale Lodi, viale Isonzo, viale Toscana, viale Tibaldi.

Prevista la chiusura al traffico domenica dalle 11.30 e fino al termine della corsa, prevista intorno alle 18. Lungo il percorso sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli da sabato alle 18 fino alle 18 di domenica.

Il passaggio del Giro è anticipato dal Trofeo Rosa Milanosport, in programma ieri e oggi: due giornate di gare sulla storica pista del Vigorelli dedicate alle categorie giovanili e alle società ciclistiche del territorio.

Grazie al lavoro del Comitato Velodromo Vigorelli, fino al 31 maggio, sulle tribune sarà allestita la mostra

fotografica gratuita "I Giusti nello Sport", realizzata in collaborazione con Fondazione Gariwo. Un percorso che ripercorre le vite di atleti e atlete che hanno scelto il coraggio, la solidarietà e la difesa dei diritti umani.