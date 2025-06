Ha portato il mare a Milano. Sardegna, l'isola dei sapori

Ascolta ora 00:00 00:00

Regione sospesa tra sogno e leggenda, la Sardegna dal punto di vista gastronomico ha dato molto a Milano. Se i milanesi hanno scoperto la cucina di mare è anche grazie ad alcuni pionieri che nel secondo dopoguerra sono giunti dall'isola e che, un po' per opportunità lavorativa e molto per nostalgia, si sono dedicati alla cucina della loro terra. La scena gastronomica milanese è cresciuta con la cucina sarda, ma anche la cucina sarda è cresciuta grazie a Milano e oggi è più evoluta e aperta alle contaminazioni. E tra tradizione pura e tocchi creativi, ecco la nostra selezione di ristoranti sardi in città.

Trattoria del Pescatore Ha quasi cinquant'anni (è nato nel 1976 nella storica sede di via Atto Vannucci 5, in zona Porta Romana) e molto ha contribuito a imporre e anche modificare la percezione della cucina sarda. La famiglia Ardu ha portato a Milano la bottarga di muggine, l'astice alla catalana arricchito di cipolla rossa e pomodori e la tradizione di finire il pasto con del pecorino sardo accompagnato dal mirto. Da qualche anno accanto c'è anche il Pescatore Lobster Bar, dedicato all'astice e ai crudi.

Gallura Ristorante di pesce che esiste dal 1988 al numero 50 di via Vittoria Colonna. Materia prima di ottimo livello, ambiente di eleganza piuttosto classica, un piccolo dehors nella bella stagione. Molto ricca la sezione dei crudi (Sashimi di tonno, Carpaccio di branzino con bottarga), poi antipasti cotti (Polpo con patate, Capesante gratinate), primi solidi (Fregola con astice, Tagliolini al granchio), secondi di mercato (Scampi alla griglia, Branzino al sale). Notevoli le grigliate. Bella carta dei vini.

Frades È forse il ristorante sardo più ambizioso, di certo il più centrale (è al numero 20 di via Mazzini). L'ambiente è elegantissimo, da boutique di Montenapo, la proposta gastronomica a dir poco gourmet, con la tradizione sarda vestita in abito da sera. Due menu degustazione a 90 (Dal Mare) e 80 euro (La Nostra Terra). Tra i piattii Tacos di pane lentu con astice e avocado, i Sandwich di triglia con maionese e lentisco e i Culurgiones ripieni al tartufo nero pregiato e ristretto d'arrosto.

Cascina Ovi In un'antichissima cascina a Segrate un ristorante a prevalenza sarda dominato dalla figura del patròn Francesco Rizzo, vulcanico e generoso. Il locale è ampio e si presta anche a cerimonie, ma va benissimo per cenette intime a base di Uovo croccante su spuma di patate al tartufo nero e cialda di Grana Anglona e Fregola artigianale alla maniera di nonna Laudamia.

Il Gusto di Virdis Il padrone di casa è Pietro Paolo Virdis, indimenticato bomber del Milan (ma anche di Cagliari e Juventus). Ma non si viene in via Piero della Francesca 38 solo per la «figurina» ma anche per la carta dei vini molto ricca (è un'enoteca con cucina) e per piatto come il Pane bistoccu con crema di pecorino, pomodorini e bottarga.

Molo 13 Al 13 di via Rubens un locale contemporaneo nato nel 1983 e che propone una cucina «sardomarinara». Il locale punta forte in particolare sui crudi di mare, sulla bottarga, sulla fregola e sull'astice alla catalana. L'unico limite, il menu un po' troppo ampio.

Sa Pizzedda Un tocco di Sardegna street quello apportato da questo locale con doppia sede, via Lanino 3 e corso di Porta Ticinese 60.

L'offerta si basa sulla vera pizza al taglio cagliaritana: impasto croccante frutto di una lavorazione accurata e una farcitura copiosa, buona per ogni momento della giornata. Gusti: salsiccia sarda del salumificio Carta e pecorino sardo stagionato. Ma anche dei «fuori isola» come 'nduja con stracciatella e bianca con salsiccia e patate.