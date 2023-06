7 accessori tech da viaggio: la lista degli indispensabili

Giugno è il primo mese del trimestre estivo con milioni di italiani che iniziano a programmare le loro ferie o che riescono già a ricavarsi alcuni giorni per staccare dal tran tran quotidiano. In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, dagli smartphone e dalla rete Internet che ci segue ovunque andiamo, ecco una lista di accessori che dobbiamo assolutamente portare con noi se vogliamo avere tutto sotto controllo ed evitare spiacevoli imprevisti.

Il power bank

Soprattutto quando si passano tante ore fuori casa o si va al mare e il calore dell'ambiente circostante può, in taluni casi, accelerare il deterioramento della batteria dei nostri cellulari, è bene avere a portata di mano un power bank, un caricabatterie portatile per ricaricare i nostri smartphone in poco tempo tramite il collegamento con la porta Usb. Se ne trovano di tutte le tipologie e per tutti i gusti, si può scegliere anche in base alla potenza misurata in mAh.

Router portatile

Chi non riesce proprio a staccare con il lavoro, con le mail e desidera avere una connessione stabile alla rete e darla anche ai propri compagni di viaggio dovrà avere con sé un router portatile: come spiegano gli esperti, in questo modo si potrà condividere una connessione mobile da una singola scheda sim fino a un totale di dieci dispositivi diversi. Anche in questo caso le offerte e le tipologie di dispositivi non mancano e si possono scegliere in base al tipo di esigenza di cui si necessita.

Ecco l'e-book

Il fascino di sfogliare un giornale o un libro di carta non passerà mai e resisterà anche all'avanzata della tecnologia ma, al mare o in montagia, in auto o in un parco è sicuramente più pratico avere con sé tutto in un unico dispositivo: l'e-book. È così sottile e leggero che può farci compagnia ovunque, anche in treno o in aereo, non è ingombrante e quelli di ultimi generazione hanno anche un'ottima luminosità che si adatta alle condizioni più scomode.

Lenti Mpow 3 in 1

Tra gli accessori hi-tech che non possono mancare con noi per chi ama fare fotografie le lenti Mpow che migliorano enormemente le già ottime prestazioni delle fotocamere dei più potenti smartphone: le tre lenti in questione sono "Macro", ossia si possono scattare foto più grandi di 10 volte ad alta risoluzione, "Fish-eye" che ampliano la visuale complessiva di 180 gradi e le "Grandangolo" che consentono di catturare molto di più rispetto al normale obiettivo della fotocamera.

Adattatore universale

Paese che vai, prese che trovi: chi si porta dietro un numero elevato di accessori (dagli smartphone ai tablet, dai pc al powe bank) avrà necessariamente bisogno di un ottimo adattatore per ricaricare i dispositivi elettronici quando si rientra in casa o in hotel. In un modello classico si possono trovare almeno tre diversi ingressi così da inserire più cose contemporaneamente e ottimizzare i tempi.

Custodia impermeabile

Chi vuole sfruttare la potenza dei pixel del proprio smartphone anche sott'acqua dovrà avere con sé una custodia impermeabile per scattare fantastiche foto alla barriera corallina e alle meraviglie del mondo sottomarino. Su Amazon e in altri siti di e-commerce se ne trovano di tutte le tipologie ma è importante scegliere in base al modello del proprio cellulare per evitare di acquistarne una troppo grande o troppo piccola.

GoPro ed Action camera

Chi, invece, desidera girare alcuni video indimenticabili ecco che la soluzione migliore è la GoPro o, in alternativa, le migliore action camera presenti sul mercato che consentono di risparmiare anche notevolmente sui costi per risultati comunque ottimi: in queste tipologie di dispositivi la luce viene riprodotta in modo ottimale e i video girati sott'acqua sono sempre un passo avanti qualsiasi altro accessorio non studiato unicamente per fornire queste prestazioni.