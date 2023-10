AirPods o auricolari bluetooth smarriti: come recuperarli? Ecco tutto quello che devi fare

Apple ha previsto un modo semplice per ritrovare gli AirPods, sia facendoli suonare sia comunicandone la posizione esatta quando ci si trova nelle vicinanze. La configurazione di questa possibilità è semplice, ed è demandata alla rete Dov’è, la stessa che consente di trovare altri dispositivi come, per esempio, gli AirTag.

Dov’è può mostrare gli AirPods su una mappa e indirizzare con molta precisione verso il loro ritrovamento, suggerendo quale direzione prendere e per quanti metri.

Ritrovare gli AirPods Smarriti

Si comincia aprendo l’applicazione Dov’è dal proprio iPhone, selezionando poi la voce Dispositivi posta in basso. È possibile selezionare singolarmente l’auricolare destro e quello sinistro, funzione comoda se non si trovano nella custodia AirPods.

Da qui subentra la rete Dov’è e l’utente deve limitarsi a toccare l’opzione Ottieni indicazioni mediante la quale gli AirPods vengono visualizzati sulla mappa. Se ci si trova in prossimità degli auricolari li si può fare suonare e trovarli con maggiore facilità.

In alternativa, sempre quando ci si trova in prossimità degli auricolari, è possibile seguire le istruzioni dettagliate per raggiungere gli AirPods, come nell’immagine sopra. Quest’ultima funzione è però a disposizione solo di chi usa un iPhone 11 o successivo e, a seconda della posizione e della generazione AirPods, può essere più o meno lenta, perché gli auricolari devono potersi collegare allo smartphone.

Queste operazioni, anche se in modo più limitato, possono essere svolte mediante il portale iCloud, opzione comoda quando non si è in possesso del proprio iPhone.

L’estrema ratio

Se non si riesce a trovare gli AirPods c’è ancora una possibilità. Sempre nell’app Dov’è occorre contrassegnare gli auricolari come smarriti attivando l’opzione omonima. L’app richiede poi delle informazioni di contatto che verranno trasmesse a chiunque dovesse avvicinarsi agli AirPods e partecipare così, anche in modo involontario, al loro ritrovamento.

La rete Dov’è

È una rete criptata alimentata dai dispositivi Apple che aiuta a trovare gli oggetti anche se sono offline. Infatti, i dispositivi vicini a quello smarrito fungono da strumenti di triangolazione e ne inviano la posizione in modo anonimo e sicuro.

Per sfruttare questa funzionalità, la rete Dov’è deve essere attivata e, nel caso specifico, su iPhone va selezionato il menu Impostazioni / Bluetooth e, selezionando l’icona Informazioni accanto agli AirPods, occorre controllare che l’opzione Dov’è sia attivata.

Impostando l’opzione Avvisami quando mi allontano, si attiva un sistema di notifiche che avverte quando ci si distanzia dagli AirPods.