Apple si prende cura delle orecchie: come fare il test dell'udito con AirPods Pro 2

Da prodotti pensati per la comunicazione e l'intrattenimento a veri e propri dispositivi per la salute. Negli ultimi anni, il mondo della tecnologia di massa punta sempre di più sul benessere degli utilizzatori. E in questo campo gioca sicuramente un ruolo da leader Apple, che già con i suoi Watch si è rivelata più volte in passato d'aiuto anche in situazioni di emergenza.

Ora Cupertino si lancia in una nuova sfida: aiutare chi ha deficit di udito (circa 2,5 miliardi di persone entro il 2050 secondo l'Oms). Da qualche giorno sono disponibili anche in Italia delle funzioni che trasformano gli AirPods Pro (ma solo quelli di seconda generazione) in alleati indispensabili. A partire da un innovativo test dell'udito che si basa sull'audiometria tonale (la stessa usata dai sanitari) e che permette a tutti di valutare la propria capacità uditiva in modo semplice e rapido e, in caso di dubbi, rivolgersi al medico per gli esami del caso.

La riduzione del rumore

Ma non è tutto. Seppur per il momento non arriveranno le funzioni che trasformeranno di fatto le cuffie in apparecchi acustici, grazie alla riduzione di suoni intensi - attiva di default nelle modalità Trasparenza e Audio adattivo - che permette di abbassare il volume di rumori persino come sirene o martelli pneumatici, migliorando l'ascolto ma anche proteggendo le orecchie dall'esposizione a decibel dannosi. E questo, certo, grazie alla conformazione dei copriauricolari (disponibili in 4 misure) che isolano acusticamente il condotto uditivo. Ma anche per merito del chip H2 che elabora il suono a 48mila volte al secondo e all'algoritmo multiband ad alta gamma dinamica, che rende il suono più naturale in caso di eventi dal vivo.

Come funziona il test dell'udito

Il test dell'udito integrato negli AirPods Pro 2 è molto semplice da effettuare e dura solo cinque minuti. L'unica richiesta è che venga avviato in un ambiente silenzioso, per evitare che rumori esterni ne inficino il risultato. Basta avviarlo da iPhone o iPad aggiornati alla versione 18.2 o successive del relativo sistema operativo e seguire le istruzioni. Il dispositivo verificherà innanzitutto che gli auricolari siano ben posizionati e con copriauricolari siano della taglia corretta.

Al termine del test, un report dà un "voto" all'udito di ciascun orecchio e mostra un audiogramma con tutti i dati raccolti. Dati che poi vengono archiviati nell'app Salute (nel pieno rispetto della privacy) e possono essere inviati a un medico.