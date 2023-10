Apple, cosa presenterà all'evento del 30 ottobre (e come seguirlo in diretta)

Ascolta ora: "Apple, cosa presenterà all'evento del 30 ottobre (e come seguirlo in diretta) "

Le certezze sono due. L’evento Scary Fast è stato organizzato da Apple per il 30 ottobre alle 17 locali, ossia l’una di notte del 31 ottobre in Italia, e sarà incentrato soprattutto sui Mac.

Da qui in poi è tutto un susseguirsi di voci di corridoio più o meno autorevoli. Ci affidiamo dunque alle opinioni degli esperti che, nel corso degli anni, si sono dimostrati più affidabili. Tra questi spicca Mark Gurman.

Cosa presenterà Apple il 30 ottobre

Dopo il lancio dell’iPhone 15, al centro del palco dovrebbe salire il nuovo iMac con il chip M3. Mark Gurman, storicamente vicino ad Apple, ha provato a ordinare online un MacBook Pro da 13 pollici e ha notato molte delle configurazioni non sono disponibili prima della fine di novembre, un indizio che – secondo l’esperto – induce a credere che qualcosa stia bollendo nella pentola del mondo Mac, i computer con la Mela.

Altro indizio di cui tenere conto sono i 900 giorni dal lancio dell’iMac con il chip M1, un lasso di tempo sufficiente a giustificare la presentazione di un nuovo chip, argomento questo che merita un approfondimento.

Al di là del processore, i nuovi iMac non dovrebbero portare con loro altre novità rilevanti, se non qualche piccola miglioria ai display.

Chi avrebbe voluto vedere modelli completamente nuovi dovrà aspettare il 2025 per toccare con mano l’iMac Pro da 32 pollici e il 2026 per il MacBook Pro Oled.

Voci meno autorevoli ripetono con una certa insistenza l’imminente arrivo di un MacBook Pro, anche questo con a bordo il chip M3.

Anche in questo caso si tratta di una deduzione, considerando che lo chassis è rimasto il medesimo negli ultimi tre anni e che, di conseguenza, gli aficionados attendono qualcosa di modificato nella forma, se non del tutto nuovo.

I chip di Apple

Nel 2021 Apple ha presentato il chip M1, tra i più potenti sul mercato paragonandoli al meglio fornito da Intel e AMD. Una famiglia di chip a 5 nm (nanometri) con prestazioni ed efficienza energetica di altissimo livello rese ancora più performanti dal chip M1 prima e, a seguire, dall’atteso M3, un chip da 3 nanometri che spiega come mai l’evento è stato battezzato Scary Fast, ossia “spaventosamente veloce”.

Apple sta per rilasciare un’unità capace di competere con Qualcomm, azienda che ha prodotto lo Snapdragon Elite X e che si è guadagnata un posto nell’olimpo grazie alla potenza del proprio chip.

Come seguire l’evento Apple Scary Fast

L’evento inizierà alle 17 (orario del Pacifico) che corrispondono all’una della notte tra il 30 e il 31 ottobre. Lo si può seguire sul canale YouTube di Apple, sul sito ufficiale e in streaming mediante l’applicazione Apple TV.

La durata non è stata resa nota ma è verosimile credere che non sarà un evento lungo. Non ci sarà pubblico dal vivo, infatti l’evento Scary Fast – il cui nome richiama Halloween – è preregistrato e sarà trasmesso soltanto online.