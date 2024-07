Apple, disponibile iOS 18 beta 3: le novità principali

Ascolta ora 00:00 00:00

Quasi un mese la Apple ha presentato al mondo il nuovo sistema operativo per i suoi dispositivi, iOS 18, che sarà disponibile al grande pubblico soltanto dal prossimo autunno. Nelle ultime ore, però, sviluppatori, beta tester e semplici appassionati possono scaricare la versione beta 3 e iniziare a utilizzare in anteprima le novità annunciate da Cupertino.

Cosa cambia adesso

Le prime novità visibili riguardano il cambiamento delle icone delle app presenti sulla schermata Home in modalità scura, un po' come capita con la modalità già presente per lo schermo soprattutto nelle ore serali e notturne. Secondo le prime indiscrezioni, questa nuova funzione dovrebbe basarsi sull'apprendimento automatico delle immagini. Per quanto riguarda lo sfondo predefinito presenta una opzione "dinamica" in grado di cambiare colore più volte nell'arco del giorno. Aggiornata anche la "torcia" per illuminare la stanza al buio ma i tester possono dare un'occhiata anche alle Foto con il pulsante "selezione" che si trova sempre a portata di mano e di più facile fruizione.

Vanno in pensione i vecchi Sms, sostituiti dal supportco Rcs, nuovo standard per i messaggi: adesso sarà possibile programmare il loro invio (come succede per le mail generiche) così da essere sicuri, per esempio, di non disturbare qualcuno a orari improbabili ma anche senza dimenticarsi di inviare il messaggio a un'ora successiva. A occhio nudo saranno visibili le novità anche sulle emoji che sono più grandi rispetto alla precedente versione. Infine, la novità di InSight su Apple TV che serve " a visualizzare gli attori presenti sullo schermo e i nomi dei brani musicali inclusi" ma anche iPhone Mirroring per migliorare lo schermo condiviso quando si utilizza FaceTime.

Gli obiettivi

Da Cupertino fanno sapere che la possibilità di fare il download del suo nuovo sistema operativo è per scoprire eventuali falle nel sistema come i bug e altre criticità che possono essere sistemate prima del lancio a tutti previsto nei prossimi mesi. Proprio per lo stesso discorso relativo ai bug, gli esperti consigliano di non scaricare iOS 18 beta 3 nel dispositivo principale per evitare che possa avere problemi a causa dei "comportamenti imprevedibili" ed è consigliabile aspettare che la versione beta sia distribuita a una platea più vasta la prossima settimana.

Come si installa iOS 18

Chi volesse installarlo dovrà far parte del programma di sviluppartori della Apple e seguire il seguente percorso: da Generali si dovrà scegliere l'opzione relativa agli Aggiornamenti beta e cliccare su "iOS 18

Developer Beta". A quel punto si dovrà tornare sulla schermata principale dell'aggiornamento software e visulazzare la scritta "beta 3": a quel punto sarà possibile fare il download e installarlo sul proprio dispositivo.