Apple, disponibile l’aggiornamento 18.3: ecco a cosa serve

Ascolta ora 00:00 00:00

Da alcune ore tutti gli utenti Apple hanno a disposizione un nuovo aggiornamento per tutti gli smartphone e iPad, iOS 18.3 e iPadOS 18.3, molto importante non soltanto per le consuete novità ma anche per risolvere alcuni problemi e ottenere miglioramenti. La novità è disponibile dopo circa un mese dal rilascio per gli utenti "beta", i primi a testare la novità.

Cosa cambia

Chi ha già fatto il download si è accorto che gli sviluppatori hanno risolto un problema con la calcolatrice. " Se tocchi di nuovo il segno uguale, ora la calcolatrice ripete l'ultima operazione matematica ", spiegano. Un malfunzionamento segnalato nelle scorse settimane e risolto riguardava la tastiera che poteva scomparire se si iniziava a scrivere una richiesta a Siri. Infine, è stato risolto un problema per cui " la riproduzione audio continuava fino al termine di un brano anche dopo aver chiuso l'app Musica ". In questi casi, quindi, non si tratta di novità eclatanti ma della risoluzione dei classici problemi che si presentano molto spesso.

Sulla pagina di supporto Apple specifica comunque che non vengono rilasciate altre informazioni che riguardino eventuali problemi di sicurezza risolti per un motivo ben preciso. " Per proteggere i propri clienti, Apple non divulga, illustra o conferma alcun problema relativo alla sicurezza prima di aver eseguito un'indagine approfondita e messo a disposizione le correzioni o gli aggiornamenti necessari .

Quando arriverà Apple intelligence

Molti non sanno, però, che questo aggiornamento getta anche le basi per avere nel prossimo futuro Apple Intelligence, attualmente non disponibile nel nostro Paese. Per averlo bisognerà aspettare iOS 18.4 (non c'è ancora una data ufficiale), con importanti funzionalità tra cui nuove e divertenti emoji, le impronte digitali e i "volti stanchi", secondo le prime indiscrezioni che circolano in rete. Inoltre, sarà possiible per Siri accedere a informazioni più dettagliate tra le quali rientrano le attività e preferenze ma anche lo schermo, con l'assistente virtuale, analizzerà le cose visibli sul display cercando di dare nuove e più dettagliate risposte.

Come fare l'installazione

Per procedere con l'aggiornamento e fare il download di iOS 18.3 e iPadOS 18.

3 bisognerà seguire le procedure solite per questi casi: da Impostazioni, Generali, si dovrà cliccare Aggiornamento software e da lì attendere: dopo alcuni minuti i dispositivi si spegneranno e riaccenderanno automaticamente.