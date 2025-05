Apple, ecco le versioni definitive per iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5 e watchOS 11.5

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver rilasciato a inizio mese le Release Candidate di diversi sistemi operativi, Apple ha infine reso disponibili le versioni stabili. Con Release Candidate si intende una versione preliminare di un programma software quasi pronta per la distribuzione finale. Il colosso di Cupertino aveva rilasciato per gli sviluppatori e per i beta tester un pacchetto con le versioni di iOS 18.5, iPadOS 18.5, tvOS 18.5, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5 e visionOS 2.5.

A distanza di una settimana ecco le versioni stabili, con le build per i Beta tester. Già adesso dovrebbe essere sufficiente cercare gli aggiornamenti nel proprio dispositivo per trovare le versioni stabili. Tutti coloro che hanno partecipato al programma beta possono ricevere i miglioramenti per le impostazioni. Si tratta delle ultime build per gli OS in previsione del WWDC 2025 che si terrà fra qualche settimana. In quella circostanza, infatti, verranno presentati al pubblico i nuovi OS.

Partendo a iOS 18.5, si tenga presente che il numero della sua build è 22F76, mentre la Release Candidate era 22F75. Gli aggiornamenti disponibili non sono molti. Sono stati trovati un nuovo sfondo e alcune impostazioni relative al Tempo di Utilizzo. Inoltre ci sono dei bug fix per Apple Vision Pro, a cui si aggiunge anche un supporto per la comunicazione satellitare per iPhone 13. Stesso discorso per iPadOS, che presenta miglioramenti per Tempo di Utilizzo, bug fix e sfondo Pride Harmony.

MacOS Sequoia 15.5 ha ricevuto un aggiornamento con bug fix, oltre a dei miglioramenti per le prestazioni. Aggiornamenti relativi anche a Tempo di Utilizzo e Posta. WatchOS 11.5, invece, presenta una nuova watchface con Pride Harmony e poco altro. TvOS 18.5 è stato migliorato nelle sue prestazioni, e ciò andrà a influire in positivo su Apple TV e HomePod. Infine, visionOS 2.

5 ottiene con l'aggiornamento una scheda completamente nuova chiamata Vision, da usare con l'app Apple TV. Ciò permetterà di utilizzare in modo più funzionale il visore. Non mancano poi dei bug fix per risolvere alcuni problemi.