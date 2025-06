Apple, dalla traduzione simultanea sulle AirPods, al nuovo design: tutte le novità al Wwdc 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono numerose le novità presentate nel corso della 36esima conferenza Apple del Worldwide Developer Conference 2025 (WWDC) rivolta al mondo degli sviluppatori e tutto ciò che riguarda la prossima generazione di software che alimenterà iPhone e altri prodotti di successo. Tra le principali novità iOS, Liquid Glass, le nuove grafiche sulle app e tanto altro ancora.

La novità di iOS

Per chi possiede un iPhone, tra le novità principali è il cambiamento del nuovo sistema operativo iOS che uscirà nel prossimo autunno: innanzitutto il nome visto che si "salterà" direttamente a iOS 26 invece del 19 come vorrebbe attuale approccio di denominazione sequenziale. L'uscita è prevista per settembre più o meno quando verranno lanciati sul mercato i nuovi smartphone se Apple continuerà con la classica tabella di marcia. Durante la presentazione è stato svelato il nome del nuovo vetro liquido chiamato Liquid Glass per identificare il nuovo design del dispositivo.

Cosa cambia con l'intelligenza artificiale

Rispetto ai mesi scorsi il tema più importante di quest’anno principalmente il design con i cambiamenti più significativi dal 2013 quando fu lanciato iOS 7. Una prima assoluta riguarda il menù, che avrà la forma di una pillola, con le varie app che appariranno e scompariranno in base all'uso ma anche la luce naturale che verrà riflessa dagli elementi. Da questo punto di vista importante la novità che riguarda le traduzioni che saranno simultanee con Apple Intelligence che si troverà già integrata su iMessage e sulle altre app mentre su FaceTime, appariranno i sottotitoli quando l'interlocutore sta parlando. Interessante novità per le chiamate con una lingua diversa che promettono una traduzione istantanea nella lingua che parliamo.

A proposito delle applicazioni, con il nuovo sistema operativo assisteremo a un cambio look significativo sia per quelle già esistenti di default (come l'icona del telefono) ma anche numerose altre app che saranno "risidegnate". Arriva una nuova funzione contro le chiamate moleste del telemarketing aggressivo chiamata "Call Screening" in grado di rispondere automaticamente ai numeri che non abbiamo in rubrica: se il sistema si accorge che invece di un tentativo di truffa c'è una persona in carne e ossa, ecco che la chiamata sarà inoltrata normalmente. Discorso simile anche per iMessage con tante novità e la possibilità di creare sondaggi nelle chat di gruppo un po' come funziona già con WhatsApp.

Cos'è Games

Un'app completamente nuova, chiamata Games, ci dà già lo spunto per capire di cosa si tratta: saranno raggruppati i giochi presenti sul nostro dispositivo per non perderci le sfide con gli amici oltre ai risultati. Si potrà sfruttare attivamente con Apple Arcade, l'abbonamento presente su Apple con le varie app che si trovavano sparse nell'Apple Store.

Le novità su Watch e Mac

Come per gli iPhone, la nuova versione software dell'Apple Wathc sarà watchOS 26: una delle novità principali riguarderà la modalità allenamento. Per quanto riguarda i pc, invece, la nuova versione di macOS si chiamerà macOS Tahoe.

Come saranno gli AirPods

Sono state rispettati i rumors della vigilia per quanto riguarda gli AirPods per i quali non sono previste grosse novità a parte la possibilità della traduzione simultanea tramite l'app Traduci ma anche la possibile introduzione di un'opzione che silenzia la musica qualora ci addormentassimo con gli AirPods addosso.

