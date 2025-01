Autovelox, ecco come Google Maps può aiutarti ad evitare le multe

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di un argomento divenuto virale sul web nel giro di pochissimi giorni, dal momento che affronta una problematica comune a numerosi automobilisti italiani: stando a quanto circolato in rete, Google Maps sarebbe in grado di segnalare la presenza degli autovelox e quindi di prevenire il rischio di incorrere in multe per il superamento dei limiti di velocità.

È bene innanzitutto chiarire un aspetto di primaria importanza: l'app non ha alcuna funzione specifica per individuare i rilevatori elettronici di velocità installati lungo le strade. Ciò nonostante, seguendo alcuni passaggi indicati nelle guide che si stanno moltiplicando in rete, esiste un modo per ricevere una notifica che potrebbe tornare più che utile.

In linea generale, nel nostro Paese i sistemi utilizzati con lo scopo di individuare gli autovelox non sono tutti regolamentari. In Italia è fatto divieto di ricorrere ad apparecchi in grado di identificare la posizione esatta dei dispositivi di rilevamento della velocità, mentre è legale segnalare i luoghi in cui le forze dell'ordine potrebbero disporsi per effettuare le verifiche, vale a dire quelli già segnalati preventivamente dai cartelli che annunciano il controllo elettronico.

Ciò premesso, come bisogna procedere per poter beneficiare delle notifiche sugli autovelox? Qualora si sia in possesso di un dispositivo dotato di Android, è necessario innanzitutto scaricare un'altra applicazione da collegare successivamente a Google Maps. Il programma in questione è Tom Tom AmiGO, ed è possibile reperirlo direttamente sul Google Paly Store, da cui si può scaricare e poi installare in modo completamente gratuito.

Una volta effettuati questi passaggi preliminari e aperta la nuova app, il primo passaggio è quello di attivare l'opzione "Sovrapposizione", che ci permetterà di utilizzare Tom Tom AmiGO in contemporanea con Google Maps: la sinergia tra i due programmi consentirà di ottenere le notifiche sugli autovelox, seguendo un percorso molto semplice e intuitivo.

Una volta avviata l'applicazione, bisognerà abilitare la localizzazione del proprio dispositivo elettronico e successivamente anche le indicazioni vocali.

Fatto ciò si procede ricercando l'area della Modalità Mappa, e quindi abilitando le funzioni di sovrapposizione, spuntando ON alla voce "Consenti la visualizzazione sopra altre app". A questo punto si può avviare anche l'applicazione Google Maps, sulla quale, nel caso in cui tutti i passaggi effettuati in precedenza siano stati eseguiti in modo corretto, arriveranno direttamente le notifiche.