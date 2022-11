Black Friday PC e Tablet: i migliori in sconto su Amazon

L’elettronica di consumo è sempre la più gettonata durante il Black Friday e in prossimità delle festività natalizie. Negli ultimi mesi, complice la carenza di chip e l’aumento della domanda generato dallo smart working e dalla didattica a distanza, i prezzi sono lievitati in modo più che sensibile. Nonostante ciò, su Amazon è possibile portare a casa pc e tablet adeguati alle necessità di ognuno a prezzi più che ragionevoli.

Proponiamo quindi una carrellata di macchine capaci di coprire le esigenze di tutti, dallo studio al gioco e dal lavoro all’entertainment.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (seconda generazione)

Tablet e telefono in un’unica soluzione. Questo aiuta a stabilire la platea a cui è destinato il Lenovo Tab M10 FHD Plus, forte di un display full HD da 10,3% e di un processore MediaTek Helio P22T che si presta a un uso medio delle potenzialità offerte da Android 9. Si tratta di un dispositivo di supporto a chi lavora e che deve svolgere compiti in mobilità come, per esempio, compilare form o collegarsi a piattaforme remote, oltre ovviamente a effettuare telefonate.

Lo storage interno è di 64 GB e può essere espando mediante MicroSD card. La fotocamera frontale da 5 megapixel e quella posteriore da 8 megapixel ne confermano la vocazione alla praticità, non sono pensate per fare fotografie di altissima qualità ma bene rispondono alle necessità di chi può avere bisogno di fotografare documenti e trasmetterli per email. Completano la dotazione 4 GB di Ram, il modulo Wifi e quello 4G per la telefonia.

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet

Un ottimo compagno per lo studio. Si tratta di un prodotto di fascia media pensato per un uso intenso ma moderato. Il display LCD da 10,5” con risoluzione da 1.900x1.200 pixel è uno strumento più che valido per la lettura di testi. Forte di 3 GB di Ram e di 128 Gb di archiviazione, permette un funzionamento fluido, anche se non indicato per un uso professionale di lato livello. Anche in questo caso le due fotocamere da 5 megapixel e da 8 megapixel suggeriscono una naturale predisposizione allo scatto di fotografie. La batteria da 7.040 mAh consente un uso prolungato del dispositivo, dotato di Android 11 e di una CPU Unisoc.

SGIN E10M Tablet

Un brand cinese non tra i più noti in Italia ma punto di riferimento nel comparto dei dispositivi di media gamma. Il tablet E10M si presta bene alle attività di base come la navigazione internet, la posta elettronica e l’uso di app di entertainment come lo streaming audio e video.

Un processore a 4 core con una velocità fino a 2 GHz, display da 10,1 pollici da 1.200x800 pixwl, 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione espandibili tramite scheda SD. Una dotazione che sposa molto bene le necessità di un pubblico giovane e in continuo movimento. Videocamera frontale da 2 megapixel e quella posteriore da 5 megapixel, Wifi e possibilità di inserire una sim card fanno da corredo a questo dispositivo con a bordo Android 11 e sufficientemente reattivo per rendere fluida una videochiamata o una sessione remota, come può per esempio essere una lezione in dad.

Tablet Beneve M1038

Avvicinare ed educare i giovanissimi al mondo della multimedialità è uno dei compiti per i quali è votato questo tablet Beneve. Ha tutto ciò che un tablet dovrebbe avere, a cominciare da Android 11 e dal display a 10 pollici il quale potrebbe essere insufficiente a chi ha necessità professionali ma che nulla toglie alla lettura e alla consultazione di contenuti video. Risoluzione da 1.200x800 pixel, 3 GB di Ram e 32 GB di spazio di archiviazione espandibile, processore Cortex-A55 fino a 1.8 GHz rappresentano una dotazione di tutto rispetto capaci di garantire un uso scorrevole di questo dispositivo, pensato per un pubblico giovane, fatto di studenti e amanti del divertimento.

Tablet Teclast M40

Lasciamo che siano le specifiche hardware a parlare per questo tablet: processore Unisoc T618 a 8 core fino a 2 GHz di clock, 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite Micro SD. Display da 10,1 pollici, Wi-fi, Gps e batteria da 7.000 mAh per una lunga durata d’uso.

Si situa nella fascia media ma meriterebbe qualcosa in più, perché è uno strumento capace di soddisfare una platea davvero eterogenea, inclusa anche l’utenza professionale. Fotocamere da 5 megapixel e da 8 megapixel che consentono di realizzare video-chiamate soddisfacenti e dual sim per il comparto telefonia. Un tablet che ha tutto quello che serve.

Asus Chromebook CX1550CKA

Ci troviamo nel regno dei Chromebook, ovvero i notebook con a bordo ChromeOS, il sistema operativo di Google pensato per la piena connettività. Il mondo delle app di Google riunite in un computer dotato di un processore Intel Celeron N4500 da 1.1 GHz di velocità di frequenza, scheda grafica Intel e monitor da 15,6 pollici, 8 GB di Ram e un sistema di archiviazione eMMC da 64 GB che non deve ingannare perché i Chromebook sono pensati per lavorare in Cloud e ridurre al limite la necessità di salvare dati in locale.

I Chromebook hanno un grande appeal in ambito scolastico e universitario, perché soddisfano le esigenze degli studenti e della mobilità.

Honor Magicbook X15

Si rivolge a un pubblico trasversale che include anche quello professionale. Display da 15,6” in Full HD, CPU Intel Core i3-1011OU da 2 core e una velocità di clock da 2.1 GHz, coadiuvata da 8 GB di Rame e da un disco allo stato solido da 256 GB.

Batteria a 7 celle agli ioni di litio, ha a bordo Windows 10 ma è compatibile con l’upgrade a Windows 11. Questo Honor è una macchina di tutto rispetto che soddisfa le esigenze anche elevate degli utenti professionali. Non è un pc per gli appassionati di videogame di ultima generazione ma risponde bene alle necessità videoludiche medie tipiche di chi gioca online.

Lenovo IdeaPad 3 15IML05

Va data rilevanza al fatto che questa macchina è dotata di Windows 11 S, sistema operativo pensato per aumentare la sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni. Consente infatti esclusivamente le app dello Store di Microsoft e l’uso del browser Edge. Possono sembrare limiti che in realtà non sono tali e che, in cambio, offrono una maggiore protezione del dispositivo e dei membri della famiglia.

La dotazione hardware prevede un display FullHD da 15,6 pollici, un processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di Rame 256 GB di spazio di archiviazione su disco allo stato solido.

Due porte USB 3.0, una porta USB 2.0 e una HDMI consentono a ogni membro della famiglia di aggiungere le periferiche di cui ha bisogno e, la sera, può essere collegato al tv per godersi un film tutti insieme.

Microsoft Surface Pro 8

Macchina votata alle prestazioni estreme, pensata per i professionisti che hanno necessità di lavorare sfruttando velocità e tempi di risposta rapidissimi in qualsiasi condizione.

Mobilità e potenza, in un computer da 13 pollici e un processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione, 8GB di Ram e 256 GB di storage interno.

Il Surface Pro 8 si fregia della certificazione Intel Evo, badge che è sinonimo di potenza e affidabilità per quanto riguarda la reattività delle prestazioni, la durata della batteria, i tempi di ricarica rapidi e la velocità di trasferimento dati. Se un pc esibisce un badge Intel Evo, allora è un ottimo pc.

Acer Aspire 1 A114-33-C7WB

Si rivolge a un pubblico di studenti e di liberi professionisti che puntano sulla mobilità e sull’affidabilità.

Display da 14 pollici in Full HD, Windows 11 S mode, Intel Celeron N4500, 4 GB di Ram e 128 GB su supporto eMMC. Caratteristiche che si rivolgono a chi ha necessità di uso semplice di un computer, come per lo studio o per il lavoro quotidiano. Non è adatto ad esempio a chi è dedito all’uso di giochi di ultima generazione o chi fa montaggio video e audio.

