Offerte elettronica Cyber Monday: Xbox, fotocamere e prodotti selezionati

Il 28 novembre è il Cyber Monday, un giorno di offerte dedicate soprattutto alla tecnologia e all’elettronica di consumo ma che si estende sempre più a ogni categoria merceologica. È un’idea introdotta per prolungare il periodo di sconti del Black Friday e quindi il vantaggio economico è assicurato.

Ecco nove prodotti scelti per soddisfare gli appetiti di ognuno, tenendo conto della loro utilità.

EZVIZ Campanello Video 2K WiFi

Quando si parla di sicurezza, l’occhio vuole la sua parte. Ecco perché dotarsi di un videocitofono Wifi assume un senso. Dotato di rilevamento del movimento, invia notifiche in tempo reale non appena un visitatore si avvicina alla porta.

L’app EZVIV permette di vedere e sentire a distanza e, grazie alla verticale di 176 gradi, si può avere una panoramica dall’alto verso il basso arrivando a vedere per intero il corpo di chi suona il campanello. L’audio bidirezionale consente sia di ascoltare sia di parlare con il visitatore e la videocamera a 3 megapixel dotata di visione notturna trasmette immagini nitide.

La batteria ricaricabile da 5.200 mAh consente una durata fino a 115 giorni. Il campanello Video 2K deve essere associato a un dispositivo Amazon Echo Show 5 o superiore.

Acquista il prodotto scontato a soli 97,99 euro su Amazon

JBL Charge 5

Uno speaker portatile da 40 watt resistente agli schizzi e alla polvere (Ipx 67). Una delle caratteristiche interessanti di questi speaker è la tencologia PartyBoost che permette di abbinare tra loro più speaker JBL e ottenere così un’esperienza audio più potente e coinvolgente.

Altra caratteristica interessante è Bass Radiator, tecnologia che permette agli speaker wireless di riprodurrei bassi al pari di sistemi di diffusione più potenti. Può essere connesso a qualsiasi dispositivo Bluetooth e garantisce fino a 20 ore di funzionamento prima di essere ricaricato. Le dimensioni lo rendono davvero portatile: 22,3 x 9,4 x9,7 centimetri e 960 grammi di peso.

Acquista il prodotto scontato a soli 139,99 euro su Amazon

Garmin Instinct Solar Tactical Edition

Il sodalizio tra sportivi e Garmin si fa sempre più saldo. L’azienda americana si impegna da anni a costruire dispositivi sempre più robusti, affidabili e capaci di soddisfare le esigenze della platea di sportivi più vasta possibile. Oggi gli smartwatch Garmin sono in grado di misurare le performance di qualsiasi tipo di sport, anche i più estremi e quelli meno praticati.

La batteria di questo Garmin può essere alimentata dal sole e quindi può durare mesi. È uno smartwatch “rugged”, ossia pensato per le attività più estreme. Resistente agli urti e impermeabile fino a 100 metri, è dotato di un sensore Pulse OX che monitora sia l’ossigenazione del sangue sia l’acclimatazione in altura.

Il Gps permette di rilevare posizione e percorsi effettuati ma il dispositivo non è cartografico, ciò significa che mostra i percorsi fatti senza contestualizzarli in una mappa geografica. Non è un grosso limite – si tratta per lo più di una velleità grafica – ed è comunque ampiamente controbilanciato dalla quantità di dati che possono essere rilevati e riuniti nel profilo Sport impostato dall’utente.

Il display da 0,9 pollici e le dimensioni di 4,5 x 4,5 x 1,53 centimetri lo rendono unisex. Il peso è di 169 grammi.

Acquista il prodotto scontato a soli 249,90 euro su Amazon

Xiaomi F2 43” Smart Fire TV

Tv da 43 pollici con risoluzione 4K ultra HD dotata di tecnologie WCG e HDR che restituiscono maggiore profondità e luminosità dei contenuti.

Un prodotto che sposa appieno Amazon, a partire dalla Fire Tv integrata che permette di vedere anche canali streaming come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube e molti altri ancora. Il telecomando vocale Alexa permette di controllare il tv mediante comandi vocali.

È ovviamente già predisposto per il nuovo standard Dvb-T2 e il sistema operativo permette di ottenere il massimo collegando il tv al Wifi o alla rete ethernet.

Le dimensioni ne fanno un oggetto che trova spazio su qualsiasi parete: 95,72 x 24,14 x 60,71 centimetri e 6,95 chilogrammi di peso.

Acquista il prodotto scontato a soli 269 euro su Amazon

LEFANT Robot Aspirapolvere

Robot aspirapolvere adatto a qualsiasi tipo di pavimento e che, grazie a un panno supplementare, si cimenta bene anche nella rimozione di piccole macchie.

Pensato per chi ha animali, il Robot-M213 ha una potenza di aspirazione di 2.200 Pa e un contenitore da mezzo litro in cui incamera la polvere. La batteria da 1.800 mAh consente fino a 100 minuti di utilizzo. Quando la batteria arriva a un livello di energia insufficiente, il robot raggiunge da solo la propria stazione di ricarica.

L’aspirapolvere LEFANT M-213 si interfaccia agli assistenti vocali di Google e di Amazon, oltre a potere essere gestito da un’apposita app per dispositivi mobili.

Acquista il prodotto scontato a soli 139,98 euro su Amazon

Sony Alpha 7M2K

Una fotocamera mirrorless digitale Full-frame con la quale Sony si è guadagnata un posto tra i produttori di rilievo nel comparto della fotografia digitale.

Equipaggiata con un sensore CMOS Exmor da 24,3 megapixel e un obiettivo da 28-70 millimetri, reagisce in modo perfetto alle diverse condizioni di luminosità e, grazie alla sensibilità ISO 100-25600, dà il meglio anche di notte. L’autofocus a 117 punti segue i soggetti e li mette a fuoco con disinvoltura e la modalità scatto continuo a 5 frame al secondo permette di mantenere focalizzati soggetti in movimento.

L’ampio display da 3 pollici è particolarmente comodo anche per la ripresa di video in Full HD fino a 1.920 x 1.080 pixel,c he possono essere girati in formato mp4 / AVCHD 2.0 e XAVC S. Supporta la connettività USB, Wifi e HDMI.

Acquista il prodotto scontato a soli 1151,20 euro su Amazon

Xbox Series S

Compatta e potente, la console di Microsoft si è guadagnata da subito un posto vicino ai tv degli appassionati dei videogame. È in grado di renderizzare giochi a 1.440 pixel fino a 120 frame al secondo e il fatto che si sta parlando di una console entry level già dice molto sulla sua potenza.

10 Gb di Ram, 8 dei quali dedicati al gioco e supporto interno SSD da 512 Gb di spazio. Non è possibile inserire supporti ottici, perché la console è pensata per accedere a Xbox Live, il servizio di Microsoft mediante il quale acquistare e provare videogiochi. L’audio spaziale 3D permette di immergersi nell’esperienza di gioco e passare ore a sfidare gli amici, anche con i giochi compatibili con le quattro generazioni di Xbox precedenti. Oltre alla console viene fornito anche un controller wireless per iniziare a giocare appena aperta la confezione.

La Xobx Series S è particolarmente silenziosa e sta davvero dappertutto, in virtù 29 x 12,5 x 36 centimetri e dei suoi 3,21 chilogrammi di peso.

Acquista il prodotto scontato a soli 248,99 euro su Amazon

Lenovo IdeaPad 3

Un notebook con display da 15,6 pollici in Full HD e dotato di un processore Intel Core i3-10110U da 2.1 GHz, ingegnerizzato per garantire potenza di elaborazione e consumi energetici ridotti.

Un disco fisso SSD da 512 GB (espandibile fino a 1 Tera) e 8 GB di Ram (che possono essere aumentati fino a 12 Gigabyte) permettono a questo notebook con a bordo Windows 11 di essere un buon compagno sia per il tempo libero sia per il lavoro.

La scheda grafica integrata Intel UHD è sufficiente per riprodurre agevolmente videogiochi non estremi ma comunque moderni, come testimoniano i 3 mesi di Game Pass inclusi per prelevare centinaia di titoli dallo store digitale di Microsoft.

Webcam da 0,3 megapixel e accesso mediante impronta digitale sono le ciliegine sulla torta di questo notebook creato per soddisfare una platea variegata di utenti.

Acquista il prodotto scontato a soli 419 euro su Amazon

Samsung Galaxy M53 5G

Uno smartphone votato alla resistenza, dotato di un display Super Amoled Plus da 6,7 pollici, 6 GB di Ram, un processore a otto core da 2.1 GHz e 128 Gb di spazio di archiviazione interna espandibili mediante MicroSD.

La fotocamera da 108 megapixel è dotata di ultra-grandangolare, macro e profondità. Ciò fa del Samsung Galaxy M53 un dispositivo per chi ama la fotografia ma non vuole investire cifre esose in uno smartphone.

Le dimensioni non devono trarre in inganno: i 16,47 centimetri di lunghezza sono bene compensati dai 7,7 centimetri di larghezza e dai 7,4 millimetri di spessore che lo rendono maneggevole.

La batteria da 5.000 mAh consente un uso del dispositivo per un’intera giornata.

Acquista il prodotto scontato a soli 369 euro su Amazon

Leggi anche - Dolci e cioccolato per tutti: continuano le maxi offerte del Black Friday