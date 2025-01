Dieci funzioni che forse non conosci per mettere al sicuro il tuo iPhone

Il 28 gennaio è il Data privacy day, la giornata dedicata alla protezione dei dati personali. Un'iniziativa globale che sottolinea l'importanza di tutelare le informazioni personali online. Ma nonostante proteggere i propri dati sia il grande desiderio di tutti, in pochi sanno effettiamente cosa bisogna fare affinché nessuno entri nella nostra privacy.

Per aiutare gli utenti, Apple ha selezionato 10 funzioni che tutelano la privacy degli utenti e che consentono di avere il controllo dei dati su tutti i dispositivi. Ecco quali:

1. Proteggere o bloccare le app: grazie alla possibilità di bloccare o nascondeere le app si avrà la tranquillità che nessuno, anche inavvertitamente può vedere qualcosa che non si vuole mostrare in bella vista sullo schermo o durante la condivisione di un dispositivo.

2. Condividere contatti specifici con una app: grazie ai miglioramenti introdotti da iOS 18 per le autorizzazioni dei contatti, le persone possono scegliere quali contatti condividere con una app, anziché consentire l’accesso completo.

3. Usare la navigazione privata di Safari. Quando si attiva non vengono memorizzate le pagine che vengono visitate, la cronologia le informazioni di riempimento automatico. Apple ha introdotto la possibilità di bloccare di default le finestre aperte in navigazione privata, così gli utenti possono tenere aperte tutte le schede che desiderano e riaprirle in seguito sbloccandole con FaceID, TouchID o con il codice di accesso.

4. Protezione anti-tracciamento nei link: alcuni link visitati potrebbero contenere informazioni extra aggiunte per tracciare le attività sul web. La protezione anti-tracciamento nei link rimuove i tracker inutili aggiunti agli URL che vengono condivisi in Messaggi e Mail, e quando si apre Safari in modalità navigazione privata.

5. Controllo di sicurezza. Quando la sicurezza dei dati personali è a rischio, è possibile usare Controllo di sicurezza per interrompere rapidamente la condivisione di informazioni, o per rivedere e aggiornare i dati che vengono condivisi con altre persone e app. Controllo di sicurezza aiuta anche a verificare con chi si stanno condividendo le informazioni, limitare Messaggi e FaceTime su iPhone, modificare il codice di accesso.

6. Resoconto sulla privacy delle app. Pensato per offrire una panoramica più completa sul modo in cui le app usano i dati a cui hanno accesso. Quando è abilitata, questa funzione mostra con quale frequenza le app accedono ai dati personali, per esempio, posizione, fotocamera, microfono, ecc.

7. Nascondere la propria email. Questa funzione, disponibile con l’abbonamento ad iCloud+, “Nascondi la mia email” consente di creare indirizzi email casuali e unici da usare, per esempio, nelle app o sui siti web, evitando così di condividere l’indirizzo email personale privato.

8. Posizione approssimativa: grazie alle opzioni di localizzazione Apple, è possibile scegliere quali app vedranno una certa posizione in modo approssimativo, entro un raggio di circa 25 chilometri quadrati, anziché quella esatta. In questo modo si potrà usare le app per trovare i ristoranti nelle vicinanze o controllare le previsioni meteo locali senza dare più informazioni di quelle strettamente necessarie.

9. Informazioni sugli indicatori di registrazione: quando una app sta usando il microfono o la fotocamera di iPhone, appare un indicatore di registrazione. Visualizzato sotto forma di puntino arancione quando è in uso il microfono e verde quando è in uso la fotocamera (o entrambi), l’indicatore informa di ciò che accade sul dispositivo.

10. Relay privato iCloud. Questa funzione disponibile con l’abbonamento ad iCloud+, è studiato per tutelare la privacy, garantendo che quando si naviga sul web in Safari, nessuno (neppure Apple) possa vedere chi è la persona che sta navigando e quali siti sta visitando.