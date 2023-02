Ecco il nubia Pad: il primo tablet 3D AI di ZTE

Dalla partnership tra ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, e Leia Inc, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie 3D-AI, ha preso vita il primo tablet 3D-AI al mondo. Si tratta del nubia Pad 3D, un nuovo prodotto ecologico del marchio Nubia annunciato in occasione del Mobile World Congress 2023.

Il primo tablet 3D-AI al mondo

Il nubia Pad 3D non è un tablet come gli altri. Questo innovativo dispositivo, infatti, è dotato di una tecnologia integrata che consente di effettuare chiamate, streaming e giochi in 3D senza l'uso di occhiali, nonché di condividere e creare contenuti. L'azienda ha inoltre presentato altri interessanti prodotti, tra cui i primi occhiali AR di Nubia, i nubia Neovision Glass, e una serie di prodotti ecologici intelligenti.

" ZTE, in collaborazione con Leia sulla tecnologia 3D-AI, è lieta di annunciare l'espansione della sua offerta 5G+3D. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono godere senza occhiali di un'esperienza 3D ricca e naturale ", ha dichiarato Mr. Fei Ni, Senior Vice President di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Devices.

" Il 3D esiste già da tempo, ma ora stiamo migliorando la visione e la creazione di contenuti 3D con le più recenti tecnologie AI ", ha aggiunto Ms. Cecilia Qvist, CEO di Leia. " L'intelligenza artificiale porta l'esperienza 3D a un livello completamente nuovo, sia in termini di comfort di visione che di facilità di creazione di contenuti 3D in un attimo: un bambino di 5 anni può ora creare e condividere un'arte immersiva mozzafiato in pochi secondi utilizzando il dispositivo ", ha aggiunto.

L'esperienza 3D

Il tablet ideato da ZTE e Leia è dotato della tecnologia lightfield 3D all'avanguardia di Leia, con un robusto motore di calcolo AI, che lo rende il dispositivo perfetto per il rilevamento dinamico tridimensionale dei volti e la corrispondenza in tempo reale fino a comodi angoli di visione 3D.

Il dispositivo impiega anche algoritmi avanzati di rete neurale e deep-learning per convertire senza problemi contenuti 2D massicci come media in streaming, giochi, film, ecc. in esperienze visive 3D coinvolgenti e uniche, il tutto in tempo reale.

Il dispositivo non è solo un browser per la riproduzione 3D, ma anche un creatore di contenuti 3D. Adottando il principio della percezione stereoscopica dell'occhio umano, la doppia fotocamera anteriore e posteriore è in grado di registrare una visione 3D del mondo circostante.

La doppia fotocamera posteriore da 16MP è dedicata alle riprese 3D, mentre la doppia fotocamera anteriore da 8MP può essere utilizzata per le videochiamate 3D, consentendo agli utenti di creare contenuti 3D di alta qualità, rendendo possibile la creazione 3D. Con l'aggiunta di un software creativo, tutti possono diventare artisti e creare opere visive in 3D grazie all'intelligenza artificiale.

I punti di forza e le novità

Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale e della tecnologia 3D, il nubia Pad 3D offre un'esperienza digitale senza precedenti. Grazie alle varie applicazioni 3D, gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di contenuti, tra cui chat 3D, streaming multimediale 3D, giochi 3D, teatro 3D, riprese 3D e altri contenuti di creazione. L'App Store Leia offre agli utenti uno sportello unico per scaricare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno.

Come se non bastasse, il nubia Pad 3D non è solo limitato agli scenari consumer, ma può essere utilizzato anche in scenari commerciali. Ha il potenziale per rivoluzionare l'educazione 3D con dimostrazioni digitali per l'istruzione, il supporto medico, le mostre digitali nei musei e altri campi. Grazie alla capacità di realizzare un'esperienza di realtà aumentata, il nubia Pad 3D rappresenta una svolta nel mondo della tecnologia.

Le ricche applicazioni del nubia Pad 3D sono inseparabili dal forte supporto dell'ecosistema Leia, tra cui la tecnologia di diffusione stabile di Stability.ai che consente a LeiaDream di creare arte generativa in 3D, le integrazioni SDK con Unreal Engine, Unity e molto altro.

Sulla strada della costruzione di un ecosistema completo, Nubia e Leia continueranno a esplorare le possibilità future della visione 3D con i partner dell'ecosistema, con l'obiettivo di offrire agli utenti esperienze 3D più straordinarie e naturalmente coinvolgenti.

Le performance del tablet

Il nubia Pad 3D è dotato della più recente configurazione del chipset Snapdragon 888, UFS3.1 e RAM LPDDR5. Gli utenti possono aspettarsi di sperimentare immagini straordinarie sul display IPS LCD da 12,4 pollici da 2,5K a oscuramento adattivo, con una risoluzione di 2560*1600 e una frequenza di aggiornamento intelligente a 120Hz.

Se ciò non bastasse, è dotato anche di altoparlanti Dolby surround simmetrici a quattro angoli e di una grande batteria da 9070 mAh con caricatore rapido da 33 W, che fornisce energia ininterrotta per le vostre avventure tridimensionali.

Il design

Last but not least, nubia Pad 3D ha un design con corpo in metallo, leggero e portatile. Il design multi-interfaccia e lo slot per schede migliorano notevolmente l'usabilità. Il colore nero notte della scocca, abbinato a un'elegante custodia in pelle vegana dello stesso colore, lo rende una scelta di moda versatile.

Dopo due anni, grazie all'impegno di oltre 200 professionisti del team di ricerca e sviluppo e al supporto di oltre 100 laboratori in tutto il mondo, è nato il Nubia Pad 3D, che offrirà una nuova esperienza digitale in 3D grazie all'esclusiva tecnologia AI.

Il prodotto sarà pronto per la prevendita a marzo. Al MWC2023, ZTE ha anche siglato un memorandum d'intesa con AIS, il più grande operatore di telefonia mobile della Thailandia. Le due parti promuoveranno congiuntamente il nubia Pad 3D sul mercato locale.