Ecco in quali smartphone sarà impossibile usare WhatsApp nel 2023

Come accade ogni anno, anche dopo la conclusione del 2022 cesserà il supporto da parte di WhatsApp su alcuni modelli di smartphone dotati di versioni particolarmente datate di sistemi operativi Android e iOS: ciò significa, in parole povere, che la celebre applicazione di messaggistica istantanea smetterà di funzionare.

A restare colpiti saranno 47 modelli di telefoni cellulari immessi nel commercio circa 8/10 anni fa, che già da tempo non ricevono più gli aggiornamenti ai propri sistemi operativi e a causa di ciò presentano delle non trascurabili falle di sicurezza. Nel 2021 era toccato ad Android 4.0 e iOS 9.0, mentre a partire dal prossimo anno continueranno a poter utilizzare WhatsApp solo modelli aggiornati almeno ad Android 4.1 Lollipop oppure ad iOS 12: ciò essenzialmente per il fatto che i software precedenti non riescono più a garantire la necessaria sicurezza durante lo scambio di dati e informazioni via chat. Tra i modelli più celebri a risultare esclusi gli iPhone 5 e gli iPhone 5C, e tra gli oltre quaranta telefoni con Android ad esempio Huawei Ascend D1 e P1, una gran parte degli Lg serie Optimus F e L, Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 Mini e il rugged Galaxy Xcover 2.

Per comprendere se il proprio dispositivo ha i requisiti richiesti si può procedere come segue. Per Android basta seguire il percorso Impostazioni - Info telefono/Info su questo dispositivo - Versione di Android. Per iOS si segue invece Impostazioni - Info - versione del software. Qualora il sistema operativo sia a una versione inferiore rispetto a quelle minime richieste si può tentare manualmente di effettuare un aggiornamento. Su Android con Impostazioni - Sistema e Aggiornamento, su iOS con Impostazioni – Generali - Aggiornamento software. Nel caso in cui tale possibilità risulti preclusa allora WhatsApp non sarà più utilizzabile sullo smartphone.

I modelli

Di seguito i 47 modelli che non potranno più utilizzare la celebre applicazione di messaggistica istantanea: iPhone 5, iPhone 5C, Archos 53 Platinum, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Huawei Ascend D quad XL, HTC Desire 500, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand X Quad V987, ZTE Memo V956.