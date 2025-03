Le funzioni anti vandali di Tesla. Così "fregate" chi vuol farvi dispetto (e anche i ladri)

Ascolta ora 00:00 00:00

Mettiamo che vogliate comprare una Tesla (magari usata, citofonare Fratoianni), ma avete paura che vi accusino di essere amico di Elon Musk e se la vogliano prendere con la vostra auto: c’è da davvero da temere qualcosa? Come tutti i veicoli di questo mondo, vandali e ladri potrebbero farvi un brutto scherzo, eppure molti non sanno – e magari pure voi – che l’auto pioniera della mobilità elettrica ha diversi sistemi di sicurezza che mettono al sicuro dai malintenzionati. E il tutto, come si conviene nel mondo tecnologico, è gestibile attraverso l’apposita app. Insomma: ecco come stare al sicuro, quantomeno maggiormente, da proprietari di una Tesla.

Modalità Sentinella

Si tratta di una funzionalità che permette di monitorare e controllare la propria auto da remoto utilizzando lo smartphone. Quando viene attivata, le telecamere e i sensori (se ci sono) del veicolo restano accesi se le portiere sono bloccate ed è stata innestata la marcia Park. Quando viene rilevata una minaccia, ovvero una persona che si avvicina e staziona insistentemente vicino all’auto o tenta di aprirla, oppure se i sensori rilevano movimenti a scatti come quelli che si verificano durante un traino o quando il veicolo viene scosso, parte l’allarme.

A quel punto i fari cominciano a lampeggiare e sul touchscreen interno viene visualizzato un messaggio che indica la registrazione da parte delle telecamere. Nello stesso tempo si attiva l’sos sull'app mobile e la registrazione video dell'evento viene salvata su un'unità USB. Questa modalità è disattivata per impostazione predefinita, ma è possibile utilizzare comandi vocali o l'app per regolarla. Nel caso di accensione la carica della batteria deve essere almeno al 20%.

Comandi da remoto

Sempre via app ci si può interfacciare con la propria auto da remoto. Con il comando Blocco/Sblocco, infatti, il proprietario può bloccare o sbloccare l’auto ovunque si trovi. Sullo smartphone può anche essere visualizzata la posizione in tempo reale, funzione utile in caso di furto. Infine la Modalità Valet limita l’utilizzo dell’auto quando viene affidata a un parcheggiatore, impedendo accesso ai dati personali e limitando accelerazione e velocità massima.

Protezione contro il furto

Le auto Tesla sono dotate di un avanzato sistema di allarme antifurto che si attiva quando il veicolo rileva un’apertura non autorizzata delle portiere, del bagagliaio o del cofano. Inoltre, il sistema di immobilizzazione impedisce al motore di avviarsi senza l’autenticazione del proprietario tramite la chiave digitale o il PIN impostato.

Un ulteriore livello di protezione è il sistema PIN to Drive, che richiede l’inserimento di un codice segreto prima di poter mettere in moto l’auto: impedisce ai ladri di guidare il veicolo anche se riescono a entrare nell’abitacolo. Inoltre, l’app Tesla supporta l’autenticazione a due fattori per prevenire accessi non autorizzati.

L’azienda, infine, ha adottato speciali dadi antifurto per proteggere le ruote, con una funzione di sollevamento sospensioni che può essere programmata per evitare danni durante il trasporto o il traino.

Detto quanto sopra potete dunque stare tranquilli. E, magari, chiedendo a Fratoianni fare pure un affare.